Serie B. Coppa Italia alle spalle. Mantova pronto al derby con un Bonfanti in più

Il Mantova si appresta a giocare il derby in casa del Monza con un obiettivo ben preciso: cancellare la caduta rimediata a Venezia e iniziare con il piede giusto un campionato che si presenta difficile e combattuto. "Siamo molto carichi per affrontare una delle squadre più forti del torneo - è la presentazione di Davide Possanzini - Abbiamo entusiasmo, tanta motivazione e voglia di far bene. La sconfitta in Coppa Italia è alle spalle e siamo pronti per cominciare al meglio, pur sapendo che sarà una gara difficile. Mister Bianco studia molto le partite e non sarà semplice riuscire a far valere il nostro modo di giocare. Dobbiamo legare risultato e prestazione, è questo quello che ci è mancato lo scorso anno. Non vorrei dire se ci siamo rinforzati o meno. Abbiamo cambiato tanto e ci vorrà ancora tempo per vedere la squadra al meglio. Posso dire che sono andati via giocatori importanti e ne sono arrivati altri ugualmente di qualità, che possono aiutarci ad alzare l’asticella".

L’ultimo innesto in ordine di tempo conferma lo spirito della società virgiliana, che ha scelto di rinforzare l’attacco e pareggiare arrivi e partenze (nove su entrambi i fronti) puntando su un profilo giovane e promettente come Nicholas Bonfanti, classe 2002. Dopo aver vissuto la scorsa stagione tra Pisa e Bari, l’attaccante di scuola Inter può offrire un contributo importante ad un reparto avanzato che spesso è finito nel mirino della critica per lo scarso feeling con il gol. Un motivo in più per la squadra di Possanzini, al di là di questo derby tutto biancorosso, per guardare con fiducia alla stagione che è ai nastri di partenza.

(4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Maggioni; Trimboli, Majer; Falletti, Mancuso, Bragantini; Mensah. All. Possanzini. Luca Marinoni