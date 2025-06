Serie B, i piani del Mantova. Obiettivo Marras. E come play idea Vaananen

Il Mantova conosce già il suo primo impegno ufficiale della nuova stagione: appuntamento sabato 16 agosto a Venezia per i trentaduesimi di Coppa Italia, in una gara a eliminazione diretta. Ma la società non ha ancora definito i dettagli del gruppo che verrà affidato a mister Davide Possanzini per cercare di consolidare il proprio posto nel campionato di Serie B. In tal senso questi sono giorni di intenso lavoro per il direttore tecnico Christian Botturi, che completerà la rosa nel segno della continuità. In effetti ci sarà ampio spazio per i biancorossi della scorsa stagione, anche se, per rendere competitiva la nuova formazione, sarà necessario effettuare alcuni inserimenti in ogni reparto.

Sul binario delle partenze sembra giunta l’ora di salutare Mantova per Erik Panizzi, Mattia Muroni, Alex Redolfi e Alessandro Debenedetti. Anche due senatori come Burrai e, soprattutto, De Maio potrebbero cercare altrove lo spazio desiderato. Per quel che riguarda i possibili obiettivi dei virgiliani, resta in primo piano Tommaso Marras, giocatore dalle spiccate propensioni offensive, che ha maturato una buona esperienza in Serie C con il Caldiero. L’attenzione del dt Botturi è stata conquistata dal finlandese Santeri Vaananen (nella foto), classe 2002, regista del Rosenborg e della nazionale finlandese Under 21, mentre in chiave italiana i nomi più gettonati sono quelli di due attaccanti come Emiliano Pattarello e Giovanni Bruzzaniti.

Luca Marinoni