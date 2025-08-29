Serie B, il Mantova in cerca di riscatto contro il Pescara: “Siamo carichi”

Siamo solo alla vigilia della seconda giornata di andata eppure, per il Mantova, il match di domani (fischio d’inizio alle 19) con il neopromosso Pescara riveste già un’importanza del tutto particolare. Dopo le due sconfitte subite con squadre che sono appena scese dalla serie A (Venezia in Coppa Italia e Monza in Campionato), la squadra di mister Possanzini deve tornare alla vittoria e sfruttare il sostegno del sempre caloroso pubblico del “Martelli” per imprimere una decisa svolta al proprio cammino e dimostrare di avere le carte in regola per credere nella salvezza.

Nei giorni scorsi il gruppo virgiliani ha dovuto fare i conti con un virus che si è diffuso durante la trasferta brianzola, ma ora la situazione sembra tornata alla normalità, tanto che il solo Maggioni rimane indisponibile, mentre Artioli, Botti, Ruocco, Bragantini, Majer, Mensah e Paoletti sono rientrati in gruppo. Gli abruzzesi, che a loro volta, sono incappati in una falsa partenza, presentano diversi dubbi di formazione, ma recuperano un elemento dell’esperienza di Valzania e sono decisi a dare il massimo per dimostrare di meritare di rimanere nella nuova categoria.

Sommando tutto questo, l’allenatore biancorosso guarda alla sfida con i biancazzurri con fiducia: “Siamo carichi, pronti e vogliosi di rifarci dopo la prima giornata. Ci aspettiamo una bella atmosfera e un sostegno importante dal pubblico che può fare la differenza. Metteremo in campo ciò che è mancato a Monza. In generale sono sereno, so dove può arrivare questa squadra”. Proprio in merito alla squadra mister Possanzini chiede ancora un po’ di tempo: “Quando si cambia così tanto, si deve ripartire. Abbiamo tagliato rami secchi per farne crescere di nuovi. Conosco le potenzialità del gruppo, l’organizzazione e le potenzialità ci sono. Dobbiamo andare avanti e lavorare. Sono arrivati i giocatori che volevo. Ora tocca a me farli rendere al massimo”.

A cominciare, naturalmente, da questa gara già delicata con il Pescara, un esame molto importante da superare per questo rinnovato Mantova. Un incontro che potrebbe anche segnare l’esordio di Bonfanti da titolare, anche se lo stesso Possanzini si è riservato queste ultime ore di riflessione per definire i dettagli della formazione che avrà il compito di conquistare i primi tre punti della stagione e far fruttare a dovere l’apporto dei tifosi del “Martelli”. Probabili formazioni: Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Bani; Trimboli, Majer; Bragantini, Caprini, Mancuso; Bonfanti. All: Possanzini. Pescara (3-5-1-1): Desplanches; Brosco, Corbo, Pellacani; Oliveri, Squizzato, Valzania, Dagasso, Olzer; Merola; Di Nardo. All: Vivarini.