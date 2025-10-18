Serie B, la rimonta del Mantova si ferma sui legni: 1-1 con il Sudtirol

Mantova – Il Mantova riparte, non senza fatica, con un pareggio casalingo con il Sudtirol. L’1-1 è il giudizio finale di un incontro che, sostanzialmente, ha confermato le note dominanti di questo periodo per la squadra virgiliana, generosa e combattiva, ma con un pessimo rapporto con il gol (non sono bastati due pali, una traversa ed una rete annullata per fuorigioco per conquistare i tre punti) e con la poco gradita prerogativa di vedersi trafiggere alla prima, vera occasione della rivale di turno. A tutto questo, oltre alla capacità di non arrendersi e ad una notevole dose di sfortuna, bisogna però aggiungere un segnale che la formazione biancorossa ha lanciato in modo molto chiaro dopo il pareggio di Ruocco al 10’ della ripresa.

In effetti tutti i giocatori sono corsi ad abbracciare mister Possanzini, la cui panchina, fino a quel momento, stava scricchiolando in modo sinistro. Come dimostra la classifica, che rimane in salita per la compagine del presidente Piccoli, il Mantova deve ancora trovare la giusta direzione, ma il gruppo si dimostra compatto e deciso ad uscire unito da questa crisi perdurante che, a questo punto, proporrà un test di assoluto rilievo domenica 26 sul sempre pericoloso campo del Bari, un esame che Possanzini e la sua squadra sono obbligati a superare a pieni voti.

Per quel che riguarda il match con il coriaceo Sudtirol, dopo il guizzo iniziale degli ospiti, i padroni di casa assumono gradatamente l’iniziativa. Paoletti, Bragantini e Trimboli impegnano la difesa altoatesina che si salva con un efficace intervento di Poluzzi e l’aiuto di un palo e della traversa. Il copione della gara cambia improvvisamente al 40’, quando Pecorino, nell’area locale, anticipa tutti di testa su un cross di Simone Davi e costringe il Mantova all’ennesimo inseguimento.

Un colpo inatteso per i virgiliani, che, però, reagiscono con decisione e firmano dopo solo 120” la rete dell’1-1 che, tuttavia, viene annullata per il fuorigioco iniziale di Ruocco. Mister Possanzini e di suoi giocatori sono così costretti ad affidare alla ripresa il compito di scacciare tutti i fantasmi e dopo 10’ arriva la rete del pareggio con Ruocco, che, ben servito da Bragantini, batte Poluzzi. Ristabilitasi la parità, entrambe le contendenti cercano il risultato pieno, anche se con il passare dei minuti è soprattutto il Mantova a premere per firmare il gol del sorpasso. L’occasione più nitida capita a Trimboli al 38’, ma Poluzzi si supera e sancisce il definitivo pareggio che chiama il Mantova a ricercare il sospirato ritorno al successo nell’impegnativa trasferta di domenica 26 a Bari. Mantova-Sudtirol 1-1 (0-1) Mantova (4-3-3): Festa 6; Radaelli 6, Castellini 6 (34’ st Maggioni 6), Cella 6,5, Bani 6; Paoletti 6 (14’ st Mancuso 6), Artioli 6 (34’ st Majer 6), Trimboli 6,5; Bragantini 6, Bonfanti 6 (24’ st Mensah 6), Ruocco 6,5 (24’ st Fiori 6). A disposizione: Andrenacci; Wieser; Galuppini; Falletti; Fedel; Marras; Pittino. All: Possanzini 6. Sudtirol (3-5-2): Poluzzi 6,5; Mancini 5,5 (1’ st Masiello 6), Bordon 6,5, Federico Davi 6; Molina 6, Coulibaly 6,5 (43’ st Tait sv), Tronchin 6, Mallamo 5,5 (1’ st Zedadka 6), Simone Davi 6 (24’ st Martini 6); Merkaj 6,5, Pecorino 6,5 (24’ st Odogwu 6). A disposizione: Adamonis; Theiner; Italeng; Sabatini; Casiraghi; Brik; El Kaouakibi. All: Castori (in panchina Bocchini) 6. Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino 6. Reti: 40’ pt Pecorino; 10’ st Ruocco Note: ammoniti: Federico Davi; Bordon; Simone Davi; Bragantini – angoli: 5-2 – recupero: 2’ e 6’ - spettatori: 7.194 (132 ospiti).