Serie B. Mantova, Possanzini ultimo ma ancora alla guida. Ora Catanzaro e Sampdoria: settimana decisiva

Domani alle 20.30 il Mantova giocherà il turno infrasettimanale, in casa, contro il Catanzaro. La sconfitta di Bari ha fatto scivolare i virgiliani all’ultimo posto solitario, ma, salvo sorprese dell’ultima ora la squadra sarà guidata ancora da Davide Possanzini. La giornata di ieri è trascorsa senza comunicazioni ufficiali da parte della società del presidente Piccoli. A questo punto, il doppio impegno ravvicinato (dopo il match con i calabresi, trasferta in casa della Sampdoria domenica) ha consentito all’allenatore di continuare il suo lavoro.

Dopo sei sconfitte in nove giornate, comunque, la svolta non può più attendere. Lo stesso Possanzini, pur ammettendo di essere il primo a mettersi in discussione ogni giorno, ha trovato i punti sui quali incentrare il proprio programma: "Dobbiamo continuare a credere nel nostro gioco e dobbiamo farlo con fiducia e lavoro quotidiano. Non meritiamo questa classifica e sono convinto che ne usciremo. In serie B siamo la prima squadra per tiri in porta, ma siamo ultimi in classifica: è necessario aggiustare la mira. Ci serve un risultato per sbloccarci mentalmente, dobbiamo curare i dettagli".

Riflessioni da tradurre in tre punti sonanti domani sera con il Catanzaro perché ormai il tempo stringe.

Luca Marinoni