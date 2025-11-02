SERIE B. Mantova, ultima spiaggia Samp per Possanzini. Ma il “casting“ è già partito: Modesto in pole

Questa sera alle 19.30, in occasione della delicatissima sfida in casa della Sampdoria, sulla panchina del Mantova siederà ancora Davide Possanzini. É questo il frutto delle riflessioni delle scorse ore intercorse tra il presidente Filippo Piccoli, il nuovo ds Leandro Rinaudo (che ha sostituito il dt Christian Botturi) e l’allenatore della promozione. Il tecnico biancorosso ha così a disposizione una nuova ultima spiaggia, in questa sofferta prima parte della stagione che vede il Mantova fanalino di coda solitario. Un’opportunità che potrà essere sfruttata solo tornando a quella vittoria che manca ormai dal 30 agosto. Di fronte i blucerchiati, penultimi in classifica e affidati ora alla gestione Gregucci-Foti. Sulle spalle, anche le prevedibili “tossine“ lasciate dal ko con il Catanzaro (1-3 in rimonta). I giocatori si sono schierati dalla parte di Possanzini, ma ora devono dimostrarlo sul campo. Il tecnico virgiliano, ex di turno, solo battendo la Sampdoria può fermare il casting per la sua successione che, ora, vede in pole-position Modesto, ma deve tenere conto anche di altri pretendenti come Pagliuca, Bisoli, Longo, Ballardini, Corini e Maran.

Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Cella, Castellini, Mullen; Paoletti, Artioli, Trimboli; Bragantini, Mancuso, Ruocco. All. Possanzini. Luca Marinoni