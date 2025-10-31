Serie B. Mantova: via Botturi, ora Rinaudo. Possanzini confermato a tempo

MANTOVALe decisioni del presidente Filippo Piccoli sono arrivate. L’ennesima sconfitta della formazione virgiliana ha portato, dopo una riflessione iniziata ormai da più di un mese, alla svolta. Un cambio radicale, se solo si considera che, in sostanza, è stato sollevato dall’incarico il dt Christian Botturi ed è a un passo dallo stesso epilogo anche l’allenatore Davide Possanzini che, comunque, sarà in panchina alemeno fino a domenica, nello scontro salvezza contro la Sampdoria. Si tratta degli artefici della splendida promozione che, due stagioni fa, ha riportato i biancorossi tra i cadetti. Proprio il timore di sprofondare nuovamente in Serie C ha portato Piccoli a rompere gli indugi per cercare di riportare in rotta di navigazione i virgiliani che paiono sempre più allo sbando, soli in fondo alla classifica dopo una striscia di due pari e sei ko. Botturi il primo a pagare insieme al responsabile dell’area scouting Vincenzo Talluto: il club ha ufficializzato l’esonero di entrambi e annunciato il nuovo direttore sportivo Leandro Rinaudo, Palermo e Cremonese nel suo curriculum. Contratto fino al 2027. Collaborerà con lui Erjon Bogdani, ex attaccante di Siena e Chievo tra le altre. Salvo ulteriori sorprese, il tecnico che dovrà risalire la china sulla panchina del Mantova sarà scelto di comune accordo tra Piccoli e Rinaudo, anche se ieri mattina Possanzini ha guidato l’allenamento di scarico dopo il ko col Catanzaro. E guiderà la squadra a Genova. Il suo ciclo, comunque, ha l’aria di essere ormai ai titoli di coda. In pieno svolgimento la ricerca dell’allenatore che dovrà restituire al Mantova tutte le qualità che sembrano scomparse, dalla convinzione alla compattezza, dalla concretezza offensiva alla solidità difensiva. Il tutto nonostante il gruppo biancorosso abbia espresso a più riprese di essere dalla parte di Possanzini. Ma davanti al perdurare dei risultati negativi e alla crescente distanza con una nutrita parte dei tifosi (come ha evidenziato il diverbio intercorso nel finale della gara persa con il Catanzaro, durante il quale il tecnico marchigiano ha risposto alla contestazione di un gruppo di sostenitori biancorossi) la società ha deciso di non esonerare Possanzini. Per ora. E anche virtù dell’imminenza della prossima partita. Ma intanto sembra già partita la caccia al successore. Rolando Maran a Eugenio Corini i profili più alti, più alla portata come Guido Pagliuca e Massimo Donati, senza dimenticare Davide Ballardini e Pierpaolo Bisoli. L’immediato ingresso in carica di Rinaudo ha però un altro significato molto importante. Toccherà a lui sondare il mercato degli svincolati per individuare gli elementi utili per rinforzare una rosa che, in questa prima parte della stagione, ha evidenziato più di una lacuna. Dalle croniche difficoltà sulla fascia sinistra ad un attacco che segna con il contagocce, senza dimenticare un centrocampo che non è riuscito a sostituire un leader come Burrai.

Luca Marinoni