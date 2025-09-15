Serie B, pomeriggio amaro per i virgiliani. Il Mantova parte male e cade con l’Entella

CHIAVARIFalsa ripartenza per il Mantova che cade sul campo (sempre ostico) della matricola Virtus Entella e torna da Chiavari a mani vuote a causa di una prova poco incisiva e appesantita da troppi errori. La gara, in effetti, si mette subito in salita per la squadra di Possanzini, che viene colpita dopo soli 7’ da uno stacco di testa dell’isolato Tiritiello che trasforma una punizione dal limite di Guiu nella rete che, in pratica, decide la contesa. I biancorossi cercano di reagire, ma non vanno al di là della buona volontà. La difesa ligure è sempre attenta e preserva la rete difesa da Colombi da particolari pericoli. Sono anzi i biancazzurri a sfiorare il raddoppio con Dalla Vecchia e Di Mario, ma la retroguardia virgiliana riesce a rintuzzare le minacce. La squadra di Possanzini riesce a pungere solo poco prima dell’intervallo e al 43’ Radaelli impensierisce i difensori liguri, mentre 1’ più tardi l’ex Mancuso colpisce il palo. Sembra il segnale delle “rinascita“ virgiliana, ma nella ripresa gli ospiti non riescono a dare concretezza alla loro rincorsa e l’Entella può così gestire l’esiguo vantaggio con sicurezza, andando ancora vicina al 2-0 con Fumagalli che però non riesce a chiudere la gara. Il Mantova tenta di raddrizzare la situazione sino al termine. Caprini e Mensah vanno pericolosamente al tiro, ma il risultato non cambia sino al triplice fischio dell’arbitro e la sconfitta chiama così i biancorossi ad un’immediata riscossa nel sentito duello di sabato al “Martelli“ con il Modena.

Luca Marinoni