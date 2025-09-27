Sfida delicata per i virgiliani. Il Mantova obbligato a rialzarsi contro l’imbattuto Frosinone

"La mia speranza è che il campionato del Mantova inizi il 27 settembre". Con queste parole l’allenatore Davide Possanzini introduce la seconda gara consecutiva al Martelli, che alle 15 ospiterà la sfida dei virgiliani contro il Frosinone. I ciociari hanno iniziato con il piede giusto il torneo cadetto e godono di grande fiducia, ma i padroni di casa, dopo tre sconfitte in quattro partite, devono trovare la forza di rialzarsi. "Questa non è stata una settimana come le altre - spiega il tecnico biancorosso - Siamo figli dei risultati e quindi c’è meno serenità. In ogni caso abbiamo lavorato a fondo, anche più del solito, ed abbiamo capito i problemi. Certo, capirli non vuol dire risolverli automaticamente, ma sappiamo che dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo e trascinare la gente dalla nostra parte. La differenza non la fa chi gioca, ma lo spirito con il quale si gioca. Nelle ultime partite, in qualche momento, mi è sembrato che accettassimo la sconfitta ancora prima del fischio finale e questo non va bene".

Un atteggiamento che ha spinto sul banco degli imputati lo stesso Possanzini: "Al termine del derby con il Modena il pubblico ha fischiato la squadra per la prima volta. È giusto che i tifosi e quelli che commentano siano preoccupati visti i risultati e le prestazioni. Per quel che mi riguarda, sento la fiducia del presidente Piccoli e del direttore Botturi - prosegue l’ex attaccante - C’è un confronto quotidiano e pure loro vedono alcune cose che vedo io. Questo mi fa stare tranquillo, anche se non penso di poter rimanere sulla panchina del Mantova a vita. L’importante è che continui questo confronto quotidiano, che mi permette di avere il polso della situazione sulla loro fiducia".

Un aspetto, quest’ultimo, destinato a rivestire un ruolo fondamentale nelle tre gare (nell’ordine, dopo il Frosinone, sarà la volta di due trasferte, martedì in casa della Juve Stabia e sabato 4 ottobre ad Avellino) in sette giorni che attendono il Mantova. "Il nostro primo obiettivo dev’essere quello di creare ed occupare gli spazi. Non parlerei di modulo, ma dobbiamo credere in quello che facciamo. Dovremo fare i conti con un Frosinone che ha già assimilato le idee di Alvini - dice ancora Possanzini -. Noi l’anno scorso avevamo un gruppo formato, che lavorava insieme da più tempo e quindi aveva delle certezze alle quali potersi aggrappare nei momenti difficili. Una cosa che al momento non abbiamo, ma alcuni giocatori devono prima vedere per credere in quello che stiamo facendo. A dire il vero, dovrebbe essere il contrario, ma noi dobbiamo continuare a lavorare per risollevarci. Nel finale della scorsa stagione, ad esempio, stavamo decisamente peggio. Non avevamo più tempo e dovevamo rialzarci. Adesso il cammino è ancora lungo e possiamo trovare il giusto spirito per far iniziare adesso il nostro campionato".

(4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Castellini, Bani; Trimboli, Majer; Fiori, Falletti, Mancuso; Mensah. All: Possanzini. Luca Marinoni