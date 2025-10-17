Mantova-Sudtirol, i virgiliani ripartono alla ricerca della vittoria

Mantova, 17 ottobre 2025 – Il Mantova riprenderà il suo cammino ospitando (sabato 18 ottobre alle 15) il Sudtirol. Gli altoatesini sono una squadra ostica e un avversario sempre difficile da affrontare. I tre punti in palio domani al “Martelli” sono molto importanti per entrambe le contendenti, ma rivestono un rilievo del tutto particolare per la squadra virgiliana, imprigionata al penultimo posto della serie B.

Dopo due settimane di preparazione, i due allenatori, Possanzini e Castori (che seguirà la gara dalla tribuna perché squalificato), sono decisi a chiedere ai rispettivi giocatori di dare il massimo per ripartire nel segno della fiducia. Il tecnico virgiliano, che per la terza volta non presenterà la partita alla stampa, deve fare i conti con la sicura assenza di Mantovani, un elemento importante per la difesa biancorossa, che troppo spesso è andata in difficoltà in questa prima parte della stagione.

L’ipotesi più accreditata per comporre la coppia di centrali davanti a capitan Festa punta dunque su Cella e Castellini, che si sono fatti valere ad Avellino e, con Radaelli e, probabilmente, Bani sugli esterni offrono le migliori garanzie per il reparto arretrato di un Mantova che deve trovare senza perdere altro tempo la solidità difensiva che non si può più attendere.

Ci sono altri due aspetti sui quali il Mantova non può aspettare oltre. Da una parte la compagine di Possanzini deve individuare la strada per raggiungere la necessaria concretezza in fase offensiva. I biancorossi riescono a disegnare diverse trame nel corso di una gara, ma al momento di concludere non riescono a coronare a dovere i loro sforzi. Dall’altra il tecnico virgiliano deve “rivitalizzare” diversi elementi che fino a questo momento non sono ancora riusciti a dare il contributo desiderato alla causa virgiliana.

In questo senso c’è una specifica attesa per Falletti, ormai tornato a disposizione, ma anche per Galuppini, Majer e Mullen, senza dimenticare Bonfanti e Mensah, che devono ritrovare rapidamente il feeling con la rete e lo possono fare, magari, proprio con un Sudtirol che presenta specifici problemi in difesa, visto che, oltre allo squalificato Kofler, gli altoatesini non potranno disporre di Veseli, El Kaouakibi e Pietrangeli. Basteranno i rientri di Masiello e Mancini per offrire la solidità necessaria al reparto arretrato dei bolzanini? Un dubbio che, però, non deve interessare al Mantova, che non può e non deve perdere l’occasione di questo incontro davanti al pubblico amico per conquistare i tre punti che possono ridare slancio al cammino stagionale dei virgiliani.

Probabili formazioni:

Mantova (4-3-3): Festa; Radaelli, Cella, Castellini, Bani; Trimboli, Artioli, Paoletti; Bragantini, Mancuso, Fiori. All: Possanzini.

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Federico Davi, Masiello, Coulibaly; Molina, Tronchin, Tait, Mallamo, Simone Davi, Merkaj, Odogwu. All: Castori (in panchina Bocchini).