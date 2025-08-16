Mantova travolto a Venezia in Coppa Italia: i lagunari vincono 4-0

Acquista il giornale
Esordio da dimenticare per i virgiliani seguiti da tantissimi tifosi al Penzo di Sant’Elena

di Redazione Sport
16 agosto 2025
Davide Possanzini, mister biancorosso, deve lavorare ancora tanto sulla squadra

Venezia - Il Mantova dice addio alla Coppa Italia nel debutto stagionale. Allo stadio Penzo i padroni di casa, retrocessi quest’anno in serie B, battono i virgiliani 4-0 nella gara dei trentaduesimi della coppa nazionale. Nel primo tempo doppietta di Doumbia al 15' e al 45', poi nella ripresa, al 12' e al 45' altra doppietta di Yeboah. Per i biancorossi di Possanzini, seguiti da tantissimi tifosi in laguna, una brutta batosta da mandare in archivio in vista del campionato. Ai sedicesimi il Venezia incontrerà la vincitrice di Audace Cerignola-Verona, in programma lunedì 18 luglio nella cittadina pugliese

