Virgiliani a Chiavari dalle 15. Mantova contro le statistiche. L’Entella in casa è una macchina
I liguri giocano sul sintetico e sono imbattuti da un anno. Possanzini evita alibi. "Ci serve cura dei dettagli".
Il Mantova riprenderà il cammino, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, sul sintetico della Virtus Entella. Un’insidia in più per i virgiliani, che dovranno fare i conti con una matricola che si sta ambientando nel migliore dei modi alla serie B. Davide Possanzini è consapevole delle difficoltà che i suoi giocatori saranno chiamati a superare a Chiavari dalle ore 15, ma chiede al gruppo continuità: "I giorni scorsi sono stati utili per lavorare e per affinare l’intesa - spiega l’allenatore biancorosso - Lo stop l’ho accettato di buon grado, ma adesso dobbiamo riprendere il nostro cammino da dove lo avevamo lasciato. Abbiamo chiuso bene con la vittoria sul Pescara ed è da lì che vogliamo ripartire. Ci attende una gara complicata per diversi motivi. Dal campo all’entusiasmo che si è creato intorno all’Entella, sino al fatto di doverci confrontare con una squadra organizzata, che fa tutto con intensità ed attenzione e sta acquisendo consapevolezza grazie al salto di categoria e ai risultati. Proprio per questo - entra nel dettaglio il tecnico virgiliano - vorrei vedere una formazione in grado di vivere la partita dall’inizio alla fine, capace di comprendere i momenti. Lo scorso anno abbiamo dato un’impronta precisa e nei momenti difficili abbiamo sempre saputo reagire. I miei ragazzi sanno farlo, ma non deve sempre esserci il bisogno di difenderci, qualche volta dobbiamo riuscire noi a colpire per primi...".
Tra le note salienti di questa vigilia il fatto di giocare su un campo in sintetico rimane centrale, perché potrebbe agevolare chi è maggiormente abituato a questa superficie. "Sappiamo che sarà difficile - taglia corto Possanzini - ma speriamo di ripetere le prestazioni che abbiamo già fatto in passato, cambiando il risultato. Al di là della partita di Carrara, abbiamo fatto bene a Novara e Vercelli, mentre con la Juve Stabia in Supercoppa abbiamo vinto. Certo, l’Entella non perde in casa da un anno (0-1 contro il Pescara il 26 settembre 2024, ndr) e solo questo dato ci fa capire che dovremo prestare la massima cura ai dettagli e giocare con attenzione dall’inizio alla fine. Cercheremo di conservare il nostro spirito, anche se sappiamo che non sempre si può avere il comando del gioco. Proprio per questo dovremo riuscire a farlo pesare quando lo avremo".
Sul fronte del possibile schieramento, Possanzini deve fare i conti con le condizioni precarie di Ruocco e Artioli, mentre il resto del gruppo è pronto per questa avvincente sfida in casa di una Virtus Entella da prendere con le molle e nelle cui fila milita quel Debenedetti che nelle scorse stagioni è stato protagonista proprio con la maglia biancorossa. Un motivo in più per andare a Chiavari e giocare con grinta e concentrazione.
(4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Bani; Trimboli, Wieser; Fiori, Caprini, Mancuso; Bonfanti. All. Possanzini.
