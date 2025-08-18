Acquista il giornale
Virgiliani reduci dalla netta sconfitta di sabato. Possanzini scuote il Mantova: "Non siamo quelli visti a Venezia»

Attesi rinforzi dal mercato ma il tecnico difende i suoi: "So quanto vale il gruppo dobbiamo solo lavorare".

di LUCA MARINONI
18 agosto 2025
Davide Possanzini, allenatore del Mantova, tra gli artefici lo scorso anno della salvezza centrata dai biancorossi nel campionato di B

Davide Possanzini, allenatore del Mantova, tra gli artefici lo scorso anno della salvezza centrata dai biancorossi nel campionato di B

L’impatto con il calcio che conta è stato molto duro per il Mantova, che ha subito quattro schiaffi a Venezia, senza avere neppure la forza di reagire e ha dovuto salutare la Coppa Italia al primo turno. La partenza della serie B già vicina (sabato 23 altra trasferta a Monza in casa di una rivale che è appena scesa dalla serie A) e, soprattutto, la prova remissiva dei biancorossi hanno subito fatto risuonare il campanello d’allarme per i virgiliani. Davide Possanzini, però, è di parere ben diverso e, nonostante la delusione per la falsa partenza, guarda avanti con fiducia e voglia di fare immutate: "Abbiamo pagato la fisicità del Venezia - spiega l’ex attaccante - e all’inizio siamo stati timorosi. Abbiamo sbagliato troppo in fase di appoggio e nell’uno contro uno è venuta fuori la maggior qualità dei nostri avversari. Loro hanno avuto meriti importanti, ma non dobbiamo nascondere i nostri demeriti. Abbiamo subito una brutta sconfitta e perdere fa sempre male, però non siamo questi. Dobbiamo capire a che punto siamo e lavorare al meglio per fare in modo che quello che non ha funzionato a Venezia possa andare per il verso giusto".

Un cambiamento che deve manifestarsi in fretta. Il Monza, prossimo avversario in campionato, nonostante tutti i cambiamenti avvenuti questa estate (a livello societario e non solo) negli ultimi giorni ha effettuato alcuni inserimenti molto importanti (a cominciare da Ravannelli e Azzi dalla Cremonese) ed è ben determinato a recitare un ruolo da protagonisti in un torneo che rischia di partire subito in salita per la formazione di Possanzini.

Proprio per questo, il poker subito in Laguna ha riacceso i riflettori sul mercato che i virgiliani devono portare a termine. Il tecnico, però, non si scompone: "Per fortuna - sorride - della forza del Venezia in serie B non ci sono più di due o tre squadre... In ogni caso questa gara ci deve far drizzare le antenne e capire che dobbiamo dare il massimo. Adesso parte il campionato e non possiamo più permetterci passi a vuoto del genere". La strategia seguita dalla società sul mercato è stata oggetto delle critiche di alcuni tifosi, che hanno colto l’occasione per chiedere in breve rinforzi in ogni reparto. "Sono felicissimo dei giocatori che ho - è la chiusura dell’allenatore biancorosso - Li stimo so quello che valgono e vedo ogni giorno il lavoro che svolgono".

Luca Marinoni

© Riproduzione riservata

