Virgiliani reduci dalla netta sconfitta di sabato. Possanzini scuote il Mantova: "Non siamo quelli visti a Venezia»

L’impatto con il calcio che conta è stato molto duro per il Mantova, che ha subito quattro schiaffi a Venezia, senza avere neppure la forza di reagire e ha dovuto salutare la Coppa Italia al primo turno. La partenza della serie B già vicina (sabato 23 altra trasferta a Monza in casa di una rivale che è appena scesa dalla serie A) e, soprattutto, la prova remissiva dei biancorossi hanno subito fatto risuonare il campanello d’allarme per i virgiliani. Davide Possanzini, però, è di parere ben diverso e, nonostante la delusione per la falsa partenza, guarda avanti con fiducia e voglia di fare immutate: "Abbiamo pagato la fisicità del Venezia - spiega l’ex attaccante - e all’inizio siamo stati timorosi. Abbiamo sbagliato troppo in fase di appoggio e nell’uno contro uno è venuta fuori la maggior qualità dei nostri avversari. Loro hanno avuto meriti importanti, ma non dobbiamo nascondere i nostri demeriti. Abbiamo subito una brutta sconfitta e perdere fa sempre male, però non siamo questi. Dobbiamo capire a che punto siamo e lavorare al meglio per fare in modo che quello che non ha funzionato a Venezia possa andare per il verso giusto".

Un cambiamento che deve manifestarsi in fretta. Il Monza, prossimo avversario in campionato, nonostante tutti i cambiamenti avvenuti questa estate (a livello societario e non solo) negli ultimi giorni ha effettuato alcuni inserimenti molto importanti (a cominciare da Ravannelli e Azzi dalla Cremonese) ed è ben determinato a recitare un ruolo da protagonisti in un torneo che rischia di partire subito in salita per la formazione di Possanzini.

Proprio per questo, il poker subito in Laguna ha riacceso i riflettori sul mercato che i virgiliani devono portare a termine. Il tecnico, però, non si scompone: "Per fortuna - sorride - della forza del Venezia in serie B non ci sono più di due o tre squadre... In ogni caso questa gara ci deve far drizzare le antenne e capire che dobbiamo dare il massimo. Adesso parte il campionato e non possiamo più permetterci passi a vuoto del genere". La strategia seguita dalla società sul mercato è stata oggetto delle critiche di alcuni tifosi, che hanno colto l’occasione per chiedere in breve rinforzi in ogni reparto. "Sono felicissimo dei giocatori che ho - è la chiusura dell’allenatore biancorosso - Li stimo so quello che valgono e vedo ogni giorno il lavoro che svolgono".

Luca Marinoni