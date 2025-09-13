Il Mantova cerca continuità contro la Virtus Entella: occhio all’ex Debenedetti

Mantova, 13 settembre 2025 – Il Mantova si appresta a riprendere il suo cammino dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e lo farà da Chiavari, dove dovrà rendere visita alla matricola Virtus Entella.

I virgiliani vogliono dare continuità al loro percorso, ma la sfida in Liguria sarà ricca di insidie: “Ci aspetta una gara complicata – è la presentazione di mister Possanzini che vuol mettere in guardia i suoi giocatori – Intorno all’Entella si è creato grande entusiasmo e i liguri hanno acquisto tanta consapevolezza grazie al salto di categoria e ai risultati che stanno ottenendo. Sarà difficile, ma ci siamo preparati bene. Abbiamo curato ogni dettaglio e mi auguro che la squadra riesca ad esprimersi al meglio. L’Entella – prosegue il tecnico biancorosso – non perde in casa da un anno. Giocheremo su un campo in sintetico e serviranno massima attenzione e cura nei dettagli. Loro sono una squadra organizzata, che fa tutto con intensità ed è trascinata da grande fiducia. Sarà un bel test per noi”.

Un esame che il Mantova può e deve superare a pieni voti: “Dobbiamo vivere la partita e capirne i diversi momenti. Noi cercheremo, come nostro solito, di avere il comando del gioco, ma sappiamo bene che non sarà sempre possibile averlo. Dovremo far fruttare i momenti in cui lo avremo. I miei ragazzi sanno reagire, lo hanno dimostrato, ma non dev’esserci sempre il bisogno di difendersi, bisogna riuscire anche a colpire per primi”.

Gli avversari

I biancazzurri di Chiappella, nelle cui fila milita l’ex virgiliano Debenedetti (al quale lo stesso Possanzini ha augurato una carriera luminosa pur auspicando che “domenica rimanga tranquillo”), sono fermamente decisi a sfruttare il fattore campo per confermare di meritare il posto appena ritrovato tra i cadetti. Il Mantova, però, è chiamato a confermare il successo al fotofinish con il Pescara e ribadire una volta di più di poter ambire ad un cammino lontano dalle insidie delle zone a rischio della classifica.

A Chiavari i biancorossi punteranno sul consueto 4-2-3-1, con Ruocco, alle prese con problemi fisici, che sarà costretto a seguire i suoi compagni da bordo campo. Per il resto, i principali ballottaggi riguardano Majer e Wieser a centrocampo e Bani e Maggioni per un posto in difesa, mentre per le quattro maglie del reparto avanzato sono in lizza i favoriti Mancuso, Bonfanti e Caprini insieme a Galuppini, Bragantini e Mensah.

Probabili formazioni

Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Nichetti, Di Mario; Franzoni, Guiu; Russo. All: Andrea Chiappella. Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Mantovani, Cella, Bani; Trimboli, Wieser; Galuppini, Caprini, Mancuso; Bonfanti. All: Davide Possanzini.