Mapi Leon ha toccato le parti intime di Caracas. Derby tra Barcellona ed Espanyol, calciatrice molesta un’avversaria

Ha scelto il modo peggiore per raggiungere la...parità. Quella dei difetti: in Spagna un episodio incredibile si è verificato nel campionato di calcio femminile, forse il più importante al mondo. Mapi Leon, calciatrice del Barcellona femminile, durante il derby contro l’Espanyol ha toccato le parti intime dell’avversaria Daniela Caracas.

In tempi di video virali non poteva sfuggire all’occhio delle telecamere quello che è successo al quarto d’ora del primo tempo, quando la giocatrice blaugrana (a destra nella foto) ha toccato con la mano destra le parti intime dell’avversario dicendole qualcosa. La Caracas non ha regaito, secondo i media spagnoli, che hanno trascritto il labiale, Leon avrebbe chiesto a Caracas se “avesse il pene”. L’Espanyol ha denunciato l’episodio mettendo a disposizione della giocatrice colombiana i suoi servizi legali: "vogliamo esprimere il nostro totale sdegno e la nostra condanna per gli eventi accaduti durante il derby, si tratta di un’azione che consideriamo inaccettabile e che non deve passare inosservata. La giocatrice del Barcellona María Pilar León, coinvolta nella marcatura della nostra giocatrice Daniela Caracas, ha fatto un gesto che ha violato la privacy della nostra giocatrice. Caracas ha scelto di non reagire per evitare sanzioni disciplinari e danni alla squadra", dice l’Espanyol.

In Spagna non sono nuovi a episodi del genere, in Italia il caso più noto è quello che quasi trent’anni fa vide protagonista il marocchino Rachid Neqrouz del Bari, che toccò da dietro Pippo Inzaghi allora in forza alla Juventus. La stessa cosa che fece un tifoso spagnolo nei confronti di Lucas Ocampos in Rayo Vallecano-Siviglia, un anno fa.