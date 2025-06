Marco Giuliodori lascia il Castelfidardo: futuro incerto per l'allenatore

Mister Marco Giuliodori lascia il Castelfidardo. A poco più di 24 ore dal comunicato della società: "La dirigenza biancoverde è al lavoro per il rinnovo di mister Marco Giuliodori e sta pianificando al meglio la prossima annata sportiva". Invece ieri ecco il congedo (anche se ancora la società, almeno fino a ieri sera, non ha ufficializzato ancora l’addio): "Ho preso questa decisione di lasciare il Castelfidardo a malincuore - conferma Giuliodori, 53 anni -. Tre anni stupendi (con tanto di salvezza in Eccellenza il primo anno, promozione nei playoff in D il secondo e salvezza quest’anno in quarta serie con una giornata di anticipo, ndr) dove ho incontrato delle persone meravigliose che mi hanno accolto come a casa. Penso e spero di averli ripagati con tutto me stesso, non solamente per i risultati, ma per l’impegno. Dando tutto per questa maglia, per i tifosi, per la società, per questi colori. Lascio a Castelfidardo il cuore, perché è stata una decisione veramente sofferta, perché ripeto la reputo come una seconda casa. Ma ho pensato che questo sia il momento giusto per togliere il disturbo". Il tecnico filottranese sembra vicino alla panchina della Forsempronese, sempre in D, "ma non è stato un discorso di andare da un’altra parte - continua Giuliodori -. Perché in questo momento non mi sono legato a nessuno, ma ho riflettuto bene e ho deciso che questo era il momento migliore per uscire". Da una favola. "Una storia stupenda, senza nessun intoppo, senza nessun screzio. Se devo raccontare del Castelfidardo posso raccontare solo cose belle e allora per quale motivo correre il rischio di rovinare una cosa così bella? Ci sarebbe stato il rischio il prossimo anno, disputando un campionato non all’altezza, ma non per demeriti del Castelfidardo ma per tante cose che possono capitare durante l’annata, e se sarebbe successo mi sarebbe dispiaciuto, perché questa è una sorta di favola sportiva e personale". Giuliodori voleva lasciare dopo un percorso quasi immacolato. "Perché quello che mi hanno dato società, tifosi e giocatori in queste annate è qualcosa di incredibile e quindi sarebbe stato un peccato macchiarlo eventualmente con qualsiasi cosa di negativo. Volevo lasciare solo cose positive. Se fosse stato per il cuore con il Castelfidardo avrei firmato per cento anni, non per uno-due, ma la vita va avanti. E’ giusto confrontarsi con altre piazze, con altri stimoli, con altre sfide, perché fondamentalmente quello che muove tutto su questo sport è la passione, E ripeto non c’entrano altre squadre. Giuliodori in questo momento è senza squadra" chiude il tecnico. Si rincorrono le voci che Giuliodori sia vicino a dire sì alla Forsempronese. E invece sulla panchina del Castelfidardo iniziano a girare i primi nomi, come quello dell’ex Roberto Vagnoni.