Marina, brutto capitombolo. Nel cassetto i sogni di gloria

MARINA: Sollitto, Burini (28’st Ogiesoba), Mezzanotte (22’st Droghini), Rossetti (9’st Catalani T.), Giovagnoli, Cucinella, Sabbatini (39’st Catalani A.), Gregorini, Pierandrei, Daidone, Gagliardi (22’st Massaccesi).

All. Profili

TAVULLIA: Arcangeli, Salvatori, Sciamanna (33’st Pagniello), Marcolini, Passeri, Principi, Sgaggi, Sensoli, Cirulli, Giunchetti (13’st Ferrini), Morelli.

All. Arcangeli

ARBITRO: Giorgini di Jesi

RETI: 12’pt Pierandrei (M), 27’pt Salvatori (T), 4’st Giunchetti (T), 24’st Sciamanna (T)

Brutto capitombolo del Marina che deve, per il momento, riporre nel cassetto i sogni di gloria. Al "Simoncelli" fa festa il Tavullia che completa una gran rimonta grazie ai gol di Salvatori, Giunchetti e Sciamanna. Non solo, l’espulsione di Pierandrei per doppia ammonizione priverà mister Profili del suo bomber nel prossimo match che potrebbe risultare determinante per confermarsi nelle posizioni nobili della graduatoria.

La gara contro il Tavullia parte bene per i rivieraschi che passano in vantaggio grazie al rigore trasformato da Pierandrei, ma la reazione del Tavullia non si fa attendere: a metà frazione Sollitto viene chiamato ad un super intervento e salva la sua porta, ma non può nulla sulla zuccata di testa di Salvatori che vale l’1-1.

Ad inizio secondo tempo, un tiro di Giunchetti coglie di sorpresa l’esperto Sollitto, un gol a freddo che mette in discesa la gara del Tavullia che esattamente 20 minuti più tardi trova il tris grazie a Sciamanna che sfrutta al meglio il cross di Sgaggi.

Non perfetta la linea dei difensori del Marina che capitola ancora una volta.

Il Tavullia ha meritato e si gode i 3 punti.

Nicolò Scocchera