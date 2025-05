Marina chiude la stagione con amarezza: playoff sfumati e Coppa Italia persa

La finale di Coppa Italia di Promozione, persa contro il Trodica a Senigallia, i playoff mancati per un soffio.

Il Marina si congeda con un po’ di amaro in bocca da una stagione che l’ha vista comunque lottare fino alla fine nel girone A di Promozione, non riuscendo a conquistare i playoff per la regola dei 10 o più punti di distacco tra la seconda e la terza in classifica. La vittoria della Fermignanese, seconda, corsara sul campo del Gabicce Gradara e la concomitante sconfitta del Vismara, terzo, in casa del Villa San Martino ha fatto saltare i playoff nel girone A. La Fermignanese è già alla finale playoff regionale in attesa di conoscere la vincente degli spareggi promozione del girone B. Un bilancio comunque non da buttare per il Marina anche se la formazione di Profili ha sfiorato solo gli obiettivi. Quella Coppa persa di misura al Bianchelli contro un grande Trodica che ha trionfato anche in campionato. Dove il Marina ha pagato soprattutto i passaggi a vuoto che la squadra rivierasca ha avuto nel finale di stagione quando ha ottenuto due soli punti nelle ultime sei partite, sciupando tutto quello che di buono aveva fatto in precedenza, compreso il titolo di capocannoniere del girone vinto da Cordella della Jesina con 17 gol, uno in più di Pietrandrei del Marina.

A continuare la stagione in Promozione delle nostre saranno solo Jesina e Sassoferrato Genga. Soprattutto quest’ultimo domenica sarà atteso dallo spareggio salvezza sul campo della Pergolese. Una sfida che si ripete nel giro di appena 8 giorni visto che anche sabato, nell’ultima giornata della stagione regolare, le due squadre si sono trovate di fronte. E’ finita 1-1, un punto fondamentale per il Sassoferrato Genga per evitare la retrocessione diretta. E così la squadra di Gobbi si giocherà tutto nello spareggio salvezza. Con il Sassoferrato Genga obbligato alla vittoria alla fine dei tempi regolamentari o dopo i supplementari. La Pergolese, invece, vista la miglior classifica alla fine della stagione regolare potrà contare su due risultati: vittoria o pareggio. La Jesina invece dovrà affrontare l’ultima fatica, la sfida che mette in palio il titolo regionale (domenica, in casa, al Carotti) contro il Trodica, vincente nel girone B, completamento di una stagione dal bilancio positivo culminata con il ritorno in Eccellenza dopo appena una stagione. Le altre tutte in vacanza.