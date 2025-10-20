Mondiale U20, esulta il Marocco: 2-0 all'Argentina e titolo in tasca

Santiago del Cile, 20 ottobre 2025 – Il Mondiale Under 20 si è chiuso con una sorpresa: a sollevare il trofeo al cielo è stato il Marocco, che in finale ha sconfitto l'Argentina grazie alla doppietta di Zabiri e ha conquistato il titolo. Un cammino praticamente perfetto quello della squadra di Ouahbi: primo posto nel girone davanti a Messico, Spagna e Brasile, poi vittoria per 2-1 contro la Corea del Sud agli ottavi di finale. Ai quarti, una vittoria convincente per 3-1 contro gli Stati Uniti, mentre in semfinale sono serviti i rigori per sconfiggere la Francia. L'Argentina, invece, ha passato al primo posto il girone a punteggio pieno davanti a Italia, Australia e Cuba. Agli ottavi di finale, l'Albiceleste ha rifilato il poker alla Nigeria e ai quarti ha superato il Messico grazie alle reti di Maher Carrizo e Mateo Silvetti. Quest'ultimo è stato protagonista anche della semifinale contro la Colombia, segnando al 72' l'unica rete della partita e spedendo la squadra all'ultimo atto della competizione contro il Marioco. La finale si è aperta con il vantaggio di Zabiri al 12' grazie a una punizione perfetta che si è infilata sotto l'incrocio e non ha lasciato scampo a Barbi. Il raddoppio, invece, è arrivato 17 minuti dopo: al 29', infatti, Zabiri ha graffiato ancora, questa volta sul cross di Maama. Il secondo gol ha steso l'Argentina, che nei minuti restanti non è riuscita a trovare la rete per riaprire la partita e nel secondo tempo il Marocco è riuscito a difendersi nel modo migliore, chiudendo la partita con la porta inviolata. Per la nazionale di Ouahbi si tratta della prima vittoria dopo quasi 50 anni dalla prima partecipazione in Turchia, nel 1977 e il fatto di aver sconfitto una delle principali favorite alla vittoria finale rende ancora più prezioso questo successo. Inoltre, si tratta della prima vittoria di una nazionale africana dal 2009, quando a vincere fu il Ghana. Per l'Argentina, invece, un finale amaro, dato che non è riuscita nel bis Mondiale dopo la vittoria della Nazionale maggiore guidata da Scaloni nel 2022 in Qatar, nella finale vinta ai calci di rigore contro la Francia.