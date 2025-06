Massimo Lombardi confermato alla guida della Passatempese per la prossima stagione

Per Massimo Lombardi è arrivata la conferma sulla panchina della Passatempese anche per la prossima stagione che i Galletti affronteranno in Prima Categoria. "Gli ottimi risultati raggiunti a fine stagione, dove i gialloblu hanno sfiorato i playoff, hanno convinto la dirigenza ad affidarsi al lavoro e all’esperienza del mister con l’auspicio di arrivare al salto di categoria che merita la nostra gloriosa società" il post social della dirigenza passatempese.

"Non posso che ringraziare per la fiducia accordatami, spero di ripagarla con l’impegno e anche con dei buoni risultati - fa sapere mister Lombardi -. Colgo l’occasione per ringraziare il presidente uscente Mauro Staffolani per la fiducia che mi ha dato la passata stagione. Resterà in società e questo è un bene. Persona insostituibile e di grande valore per la serietà, competenza e disponibilità".

E poi il pensiero non può che andare al nuovo presidente della Passatempese. "Un grande in bocca al lupo a Maurizio Ghergo, un ragazzo che ha molta voglia di fare e che porterà sicuramente quella ventata di entusiasmo e organizzazione che serve a potere fare bene".

E sulla Passatempese che verrà. "Sarà una squadra costruita con buone ambizioni come fanno tutti gli anni a Passatempo. Non voglio promettere niente, ma cercheremo anche quest’anno di disputare un campionato importante" chiude l’allenatore dorico che può vantare in passato diverse stagioni sulle panchine anche di squadre di Eccellenza oltre che delle giovanili della Rappresentativa Marche calcio a 11.