Mastinu conserva il suo cuore aquilotto : "Lo stadio Picco è magico, sarà l’arma in più"

"Cercherò di venire a Spezia per seguire una gara dei play-off, aquilotti si è per sempre". Dalla Sardegna, dove indossa con onore la maglia della Torres, il popolare Giuseppe Mastinu, classe 1991, 76 presenze nelle fila delle Aquile dal 2016 al 2021, uno degli ‘eroi’ della promozione in Serie A nel 2020, suona la carica: "Il ‘Picco’ è magia pura, sarà determinante".

Mastinu, cinque anni dopo lo Spezia si rigioca la Serie A, ora come allora da terzo in classifica. Intravede analogie tra le due squadre?

"Quella attuale è, probabilmente, una formazione più giovane rispetto alla nostra, in comune entrambe le compagini hanno trovato due corazzate davanti: il Benevento e il Crotone nel 2020, il Sassuolo e il Pisa quest’anno. Un’altra analogia risiede nei due condottieri alla guida: noi avevamo un esordiente come Italiano, ora c’è un tecnico navigato come Luca D’Angelo".

Quali differenze tra i due allenatori?

"D’Angelo dà dei concetti ben definiti e tira fuori dal carattere di ogni calciatore il massimo, Italiano amava un gioco spumeggiante, verticale, con intensità impressionante".

Entrambi predestinati a grandi carriere.

"Italiano lo sta dimostrando, quello che tocca diventa oro. Lo ha fatto anche con me, visto che venivo da due anni di fermo e con lui ho fatto la mia migliore stagione. D’Angelo, che è stato il mio allenatore a Pisa, è pronto per la Serie A, lo era già quando perdemmo i play-off con i toscani. Ha fatto tanta gavetta, umanamente e tatticamente ha raggiunto un livello di eccellenza che andrebbe premiato con la Serie A. Se poi riuscisse a raggiungerla con lo Spezia sarebbe la cosa più bella".

Spezia e D’Angelo, è nato un affetto grande.

"Spezia lo adora perché è un grintoso e un uomo di cuore, gli spezzini hanno sempre amato le persone con questo genere di carattere. Se ai tifosi delle Aquile dimostri di tenere alla causa, loro ti danno tantissimo. Si stanno dando a vicenda".

Che giudizio dà dello Spezia?

"Si tratta di una squadra quadrata, con degli interpreti che hanno confermato l’ottimo livello espresso nello scorso campionato quando raggiunsero la salvezza. C’è tanto della mano di D’Angelo. Non è un caso che in mezzo alle difficoltà, con una rosa che sulle carta non tra le più forti, lo Spezia sia diventato un complesso difficilissimo da affrontare".

Esattamente come nel 2020 la squadra arriva all’appuntamento con qualche defezione di troppo: cinque anni fa fu pesante l’assenza di Capradossi, nell’attualità mancheranno Sarr, Soleri, Degli Innocenti, Bertola. Come si sopperisce a questi deficit?

"Noi avevamo una rosa molto lunga, composta da 28 giocatori. Durante i play-off vennero fuori quei giocatori che per tutto l’anno avevano trovato poco spazio. La rosa attuale dello Spezia è un po’ corta a seguito delle vicissitudini societarie che non hanno consentito di puntellarla. A questi gap si può sopperire con il contributo del mister, lui e il suo staff sono le persone giuste per aiutare la squadra in questo momento".

Nei play-off cosa prevarrà?

"Gli spareggi sono mentali, una questione di nervi. Lo Spezia ha la fortuna di avere il doppio risultato da gestire, anche se credo che, specie nella prima partita, i calcoli saranno a zero e si cercherà di approcciarla in modo entusiasmante".

Rispetto al 2020, ci sarà un ‘Picco’ stracolmo di tifosi, un aspetto che potrà spostare gli equilibri a favore dei bianchi?

"Decisamente sì perché quello stadio è diverso dagli altri, a detta di tutti emana un’energia incredibile. Noi, addirittura, sentivamo i tifosi da fuori dei cancelli. Il ‘Picco’ è magico, quel muro è difficile da eguagliare, la struttura dello stadio e la passione che hanno gli spezzini saranno determinanti".

Degli eroi del 2020 sono rimasti Vignali e Salva Ferrer.

"Dico loro di provare a replicare quanto meno lo stato d’animo che la squadra del 2020 ebbe nei play-off. Lo Spezia attuale ha dimostrato di poggiare su un gruppo forte, da lì si parte".