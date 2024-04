Match da brividi per la Recanatese: "A Cesena c’è da fare molto di più"

C’è più di un pizzico di giustificata apprensione, in casa Recanatese, per le condizioni del portiere Gabriel Meli. Il 25enne estremo difensore infatti accusa un piccolo fastidio di natura muscolare che desta qualche preoccupazione, ma guai fasciarsi la testa… prima di essersela rotta ed allora sarà necessario attendere i responsi medici per valutare l’entità del problema. La buona novella invece è che ormai Gianluca Longobardi può considerarsi pienamente recuperato ed a disposizione del tecnico per la gara di lunedì a Cesena: una pedina importante in più, anche in considerazione dello stato di forma palesato di recente dall’under giallorosso. A proposito di Filippi, scelta proposta da Josè Cianni in mezzo a dozzine di altre candidature per il post-Pagliari, lo stesso direttore tecnico precisa: "verissimo che è stata una mia precisa proposta che ho voluto fortemente perché, conoscendolo, ritengo che abbia le doti giuste per condurci all’obiettivo. Sono abituato ad assumermi tutte le responsabilità ed in ogni caso sarà così anche stavolta".

Il match del Manuzzi si avvicina a grandi passi e pur se i bianconeri sono impegnati in festeggiamenti vari nei molteplici club di tifosi sparsi per la Romagna tutti sono perfettamente consapevoli che, da parte degli avversari, non ci saranno distrazioni di sorta.

"Andiamo ad affrontare la squadra più forte della categoria e che probabilmente c’entrava anche poco con questa serie C. Conosco benissimo l’allenatore, lo staff ed il capitano che sono calabresi come me (rispettivamente Mimmo Toscano e Francesco De Rose, quest’ultimo ha rinnovato sino al 30 giugno 2025 ndr) e so per certo che non mollano di un centimetro. Dovremo fare una partita simile rispetto a quella con la Carrarese? Temo che non basti e saremo chiamati ad una prestazione ancora di più alto livello".

Sarà un turno probabilmente decisivo con Fermana e Vis Pesaro in casa contro Lucchese e Perugia e lo scontro diretto Ancona-Sestri Levante. C’è un risultato che si auspica più degli altri?

"Assolutamente no perché è essenziale badare a noi stessi visto che abbiamo davvero tanto a cui pensare. Niente tabelle, niente calcoli se non quello di fare più punti possibili".

Nei giorni scorsi infine è trapelato qualche spiffero che ha accostato il suo nome e quello di Andrea Maniero per ricoprire il ruolo di direttore sportivo nell’Ancona che verrà. Qualcuno parla anche di voci insistenti: solo chiacchiere?

"A dire la verità nemmeno quelle, nel senso che non c’è stato alcun contatto con nessuno".

D’altronde il discorso vale un po’ per tutti: di questi tempi pensare troppo al futuro è quantomeno controproducente. Tutto congelato, almeno sino alle 22 del 28 aprile.

Andrea Verdolini