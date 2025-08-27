Matese, un napoletano per l’Ancona: "Ho dei sogni, qui darò il massimo"

C’è anche Mattia Matese nell’Ancona che si appresta a cominciare la stagione. Lo staff tecnico aveva espresso la necessità e il desiderio di avere un ulteriore giocatore di peso specifico a centrocampo ed ecco l’ultimo inserimento. Ventitreenne nato a Napoli e cresciuto nelle giovanili della Casertana, Mattia Matese vanta un centinaio di presenze tra serie C e D, con un 70% circa nella serie superiore. Caserta, Messina, Trapani, poi di nuovo la casa madre, con dieci presenze in C due anni fa.

Poi l’esperienza in D alla Sarnese, la scorsa stagione, 12 presenze e due reti in squadra con l’altro biancorosso Mancino. Matese è un centrocampista duttile e già esperto nonostante la sua giovane età. Ieri per lui il primo allenamento con i nuovi compagni, subito pronto ad ascoltare le indicazioni di Maurizi e a portare il proprio contributo in campo. "Non vedevo l’ora di allenarmi con il gruppo, sono molto contento di essere ad Ancona – racconta il neodorico –. Ancona è una piazza che non c’entra niente con questa categoria, e il fatto di poter giocare qui è stato lo stimolo che mi ha fatto decidere subito. Io ho dei sogni, sono un sognatore. E cercherò di dare il massimo per concretizzarli. Di più non dico, sono napoletano, dunque sono scaramantico. Però lotterò in tutte le partite per cercare di fare il meglio".

Per Matese una nuova esperienza dopo tanti anni trascorsi soprattutto alla Casertana e soprattutto in serie C: "Quando arrivi in una piazza come quella di Ancona la categoria passa in secondo piano, sicuramente con Caserta ho un legame forte, ma appena ho saputo di Ancona mi sono lanciato subito". A centrocampo dovrà sgomitare, soprattutto con Gelonese e Gerbaudo, ma il napoletano non teme la concorrenza, anzi la esalta: "La sana concorrenza fa bene, ci sta, sono giocatori che conosco, Gerbaudo l’ho anche affrontato da avversario, sono compagni di squadra che hanno esperienza, competere per la maglia ci farà bene".

Se si prova a tornare sugli obiettivi Matese la prende nuovamente alla larga: "Gli obiettivi personali sono direttamente proporzionali a quelli della squadra, se l’Ancona fa bene, sono contento anch’io. Se io faccio bene comunque do una mano alla squadra". E conclude con l’appello ai tifosi: "Spero che ci diano una grande mano, a cominciare dalla partita di Coppa di domenica. Li aspetto allo stadio e spero che ci possiamo togliere tutti delle belle soddisfazioni".

Ieri pomeriggio allenamento a Collemarino, solo Sparandeo s’è allenato a parte e poi Kouko nell’ultima parte dell’allenamento non ha partecipato alla partitella. La squadra si allenerà anche stamattina e i prossimi due giorni, sempre alle 10 al Sorrentino, sabato e anche domenica la rifinitura al Del Conero, prima della partita prevista in notturna alle 20.30.

Giuseppe Poli