Mazzata sulla Vigor, Magi non parla: "Non ha gradito alcuni fischi arbitrali"

Mister Magi non vuol perdere tempo ed altre energie sulle ragioni che hanno portato alla sua squalifica. La rabbia è ancora tanta, ma il tempo per preparare il prossimo turno è poco. Ora la Vigor deve solo rimettersi in carreggiata e cercare di rifarsi contro il Teramo. L’allenatore di Pesaro però ha rimediato 4 giornate di squalifica in occasione del turno infrasettimanale. Un’ altra tegola, come se già non bastassero gli infortuni e gli ultimi rocamboleschi risultati, tutt’altro che esaltanti.

"Sicuramente quando le cose non vanno per il verso giusto si diventa più nervosi, nel finale di partita contro l’Ostiamare il mister non ha gradito alcuni fischi arbitrali e lo ha fatto presente in maniera troppo esplicita, almeno secondo il direttore di gara – spiega Christian Romagnoli, direttore operativo della Vigor, sempre in panchina durante gli incontri dei rossoblu -. Dispiace dover fare a meno del mister, un uomo con il suo carisma e la sua esperienza è sempre una risorsa per il gruppo, ma dobbiamo far di necessità virtù… Magi è molto arrabbiato e non ha voglia di parlare, tuttavia condurrà gli allenamenti e sarà sempre al fianco dei ragazzi, poi con il suo staff tecnico c’è un rapporto simbiotico, quindi siamo tranquilli. La squadra si è riposata un po’ al ritorno da Lido di Ostia – continua Romagnoli -. Abbiamo ripreso gli allenamenti solo ieri e non abbiamo tempo di piangere sul latte versato, dobbiamo solo pensare alla sfida contro il Teramo che sarà tanto difficile quanto importante".

La Vigor affronterà gli abruzzesi, tra i favoriti del girone, senza 3 potenziali titolari (Milli, Braconi e Parrinello), priva dell’allenatore e con tanti dubbi sul ritorno di De Feo che con ogni probabilità non potrà partire dal primo minuto. Sembra aver smaltito le noie al piede Gambini, non al top, ma davvero propositivo contro l’Ostiamare.

In compenso però i vigorini giocheranno di fronte al proprio pubblico, sempre numeroso e appassionato al di là di qualche critica. A tal proposito la società ha diramato alcune informazioni molto utili, comunicando che il servizio di prevendita dei biglietti terminerà domenica mattina alle ore 12, come d’abitudine i tagliandi sono acquistabili in prevendita al Vigor Official Store di Via Cattabeni 41. I tifosi che si presenteranno con la tessera Avis, esclusivamente al Vigor Store, potranno entrare allo stadio acquistando il biglietto al costo ridotto di 7 euro.

Infine il botteghino ospite che rimarrà chiuso il giorno della gara. I biglietti riservati ai tifosi in arrivo da Teramo sono 500 e la società biancorossa gestirà il servizio di prevendita.

Nicolò Scocchera