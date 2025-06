Mbappé ricoverato a Miami: gastroenterite acuta. Infuria la polemica sul caldo al Mondiale per Club

Roma, 19 giugno 2025 – Il caldo asfissiante di Miami miete una vittima illustre. La stella del Real Madrid Kylian Mbappé è ricoverato in ospedale in Florida, poco distante dal quartiere generale delle Merengues

Palm Beach. A quanto si apprende sarebbe stato colpito da “gastroenterite acuta”.

L'attaccante francese ha iniziato a sentirsi male dopo l'allenamento di lunedì scorso, a 48 ore dalla sfida del Mondiale per Club con l' Al Hilal (dove il Real si è reso protagonista di un deludente pareggio per 1-1), e da allora non solo non ha potuto allenarsi, ma – secondo quanto riporta 'Marca' - a malapena è potuto uscire dalla sua stanza.

Mbappè è rimasto isolato dai compagni sin dal 16 giugno. Visto che le sue condizioni non miglioravano, il Real ha deciso di trasferirlo in ospedale per essere più controllato e sottoporlo a test medici e a un trattamento medico più adeguato.

L’ennesimo episodio che mina la popolarità del Mondiale per club, in corso di svolgimento in questi giorni negli Stati Uniti. Al momento non certo un successo di pubblico, né mediatico. E in aggiunta la manifestazione è segnata dal forte caldo, temperature chiaramente estive e afa che stanno sollevando non poche polemiche: si gioca con 35 gradi e un'umidità del 70%