Mentre il Botafogo pensa a Davide Ancelotti. Il Porto è di Farioli

Mentre l‘Arsenal è il protagonista del mercato internazionale, due giovani tecnici italiani sono al centro delle attenzioni. Uno ha già trovato posto, l’altra è in predicato di debuttare da primo allenatore in Brasile.

Con ordine: i Gunners hanno ufficializzato l‘arrivo dello spagnolo Martin Zubizamendi dalla Real Sociedad, pagando una clausola di circa 60 milioni di euro. Ma non è l’acquisto più oneroso, perché sembra ormai ad un passo l’annuncio dell’ingaggio di Viktor Gyokeres, per un prezzo attorno agli 80 milioni, bonus compresi. In questi giorni nuovi colloqui potrebbero sbloccare definitivamente una trattativa molto ben avviata.

Al punto che lo Sporting Lisbona avrebbe scelto l’erede, ovvero punta Luis Suarez, attaccante colombiano dell‘Almeria (31 gol in 43 partite nella scorsa stagione) che secondo Abola sarebbe seguito anche da Manchester United e Sunderland, Juventus, Atletico Madrid e Liverpool. Suarez è valutato circa 8 milioni, ma la richiesta degli andalusi supera i 20.

Intanto Francesco Farioli è diventato il nuovo allenatore del Porto. L‘annuncio ufficiale ieri sui canali social del club portoghese. Farioli ha allenato l‘Ajax nell’ultima stagione, in Portogallo ha firmato un biennale. A soli 36 anni l’ex allievo di Roberto De Zerbi è stato scelto dal presidente del Porto André Villas-Boas e oggi sarà presentato.

In Brasile potrebbe iniziare la carriera da primo allenatore di Davide Ancelotti, figlio di Carlo che ha ’assistito’ nelle prime due gare come ct della Seleçao e negli anni passati al Real Madrid. Il Botafogo ha esonerato l’allenatore Renato Paiva per scelta del proprietario del club campione del Sudamerica, l’imprenditore statunitense John Textor, dopo il deludente Mondiale per club. Il nome di Davide Ancelotti sembra quello più caldo per rilevare la panchina, ma prima il Botafogo dovrà parlare con la federcalcio brasiliana per capire se i due ruoli siano compatibili.