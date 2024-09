Mercato agli sgoccioli, doppio colpo dell’Arezzo. In toscana vanno Ogunseye (ex Cesena) e Tavernelli

Come se non fosse stato già forte abbastanza, l’Arezzo si è concesso un paio di colpi niente male per l’attacco in questo finale di mercato: Roberto Ogunseye (’95) e Tavernelli. Il primo arriva in prestito con diritto di riscatto dal Cesena (4 reti), dove faceva reparto con Shpendi, Kargbo e Corazza, il secondo dalla Casertana (6 reti). Per Gucci la concorrenza aumenta. Di contro, gli amaranto hanno ceduto Iori al Lumezzane, un ritorno. I nuovi arrivati saranno probabilmente a disposizione di mister Troise per la trasferta di lunedì a Pesaro.

Altri colpi freschi freschi: l’attaccante Pinzauti dal Lecco al Gubbio, che si è assicurato anche il terzino Zallu dal Cagliari e ha ceduto il difensore Mercadante alla Torres; il difensore argentino Curado all’Ascoli (biennale), il possente Malumandsoko, ex Caen, al Legnago via Singapore, il difensore Dumbravanu alla Lucchese (un ritorno), l’attaccante Di Serio (2001) dallo Spezia al Pescara, il portiere Vannucchi alla Ternana, l’ex Juve Turco (2004) al Milan proveniente dal Salisburgo, l’attaccante ex Turris De Felice (’97) al Sestri, il giovane terzino Ienco (2005) al Pineto, reduce dalla Primavera della Roma, il terzino destro Calapai, ’93, dalla Casertana alla Spal. Il Perugia rischia di perdere Seghetti e punta Magrassi. L’Ascoli ci prova con il centrocampista Santoro del Pisa.

Protagonisti del mercato? Su tutti il Campobasso con 18 acquisti, fra cui gente del calibro di Mondonico, Prezioso, Faggioli e Spalluto. Hanno cambiato molto anche la Vis (15 arrivi più 4 rientri dai prestiti), il Rimini (14), l’Ascoli (13) e le neopromosse Carpi, Pianese e Legnago (12). Poche operazioni ma di spessore per la Torres (Guiebre e Varela su tutti), così come per Gubbio (Venturi, David, Maisto, Tommasini, Franchini), Arezzo ed Entella (Di Noia, Franzoni, Tiritiello, Bariti). Spal e Pescara, gravate da rose extralarge, hanno badato soprattutto a sfoltire: 14 partenze fra gli estensi. Queste ultime due, insieme a Milan e Pineto, sono le squadre al momento con meno arrivi.

Il colpo della Lucchese si chiama Costantino, che fa coppia in attacco con Fedato, entrambi ex Vis. Quello del Pontedera si chiama Ragatzu ma la vera prodezza è aver trattenuto uno come Ianesi, dopo aver perso Ignacchiti e Delpupo. Il mercato chiude domani a mezzanotte. Prepariamoci agli ultimi fuochi.