MERCATO DEI DILETTANTI. Angelana, preso il brasiliano Vieira

In serie D il nuovo Foligno riparte da Walid Khribech (95). Il capitano ha ufficializzato il rinnovo del contratto e sarà il primo tassello messo a disposizione del ds Filippo Petterini al tecnico Alessandro Manni. Mercato caldo anche in casa Pietralunghese con il duo Gnagni-Ceccagnoli pronto ad annunciare l’arrivo del centrocampista Diego Giambi (95) dall’Atletico Bmg. Angelana protagonista in questa prima fase di calciomercato in Eccellenza. Dopo l’ingaggio di Dario Colombi (93) in attacco, infatti, il ds Romeo Papini ha definito anche l’ingaggio del centrale brasiliano Vieira (01) per blindare il reparto arretrato a disposizione di Valeriano Recchi. Sempre in Eccellenza, sarà ancora Alessandro Cavalli a guidare lo Spoleto nella prossima stagione. La società infatti, dopo la vittoria dei playoff, ha ufficializzato la riconferma del tecnico. Dopo il salto in Eccellenza, si rinforza la Nuova Alba sul fronte organizzativo. Il club biancoverde annuncia due nuovi ingressi nello staff. Daniele Ricci sarà uno dei collaboratori di Emilio Grilli, riconfermato in panchina, mentre l’ex ds del Tuoro Tommaso Minelli sarà il nuovo team manager.