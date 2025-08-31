Mercato: i nerazzurri salutano Taremi, andrà all’Olympiacos e nelle casse del club entreranno 2,5 milioni di euro. Milan, niente Dovbyk se Gimenez non va alla Roma

A due giorni dal gong del mercato, Milan ancora (decisamente) al lavoro. In avanti, ma non solo. Ufficializzato Christopher Nkunku: 37 milioni più 5 di bonus al Chelsea, contratto fino al 2030, 5 milioni a stagione. Ora caccia ad Artem Dovbyk: Santiago Gimenez non ha intenzione di accettare lo scambio che lo porterebbe a Roma, ma i rossoneri restano sull’ucraino (17 reti in giallorosso nella scorsa stagione) con cui hanno già trovato l’accordo. Rimane in lista anche Breel Embolo, in rottura col Monaco, mentre Rasmus Hojlund firmerà oggi con il Napoli: prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions, al Manchester United un totale di 50 milioni, 5 al giocatore fino al 2031 (con clausola rescissoria oltre gli 80 milioni). Per Mehdi Taremi, invece, addio all’Inter da 2,5 milioni e nuova avventura all’Olympiacos.

Capitolo uscite ricco per il Milan: piatto potenzialmente da 75 milioni in arrivo per Alex Jimenez (Bournemouth), Samuel Chukwueze (Fulham) e Yunus Musah (Atalanta). Fuori dal progetto, poi, Ismael Bennacer, apprezzato dai turchi del Trabzonspor, e Yacine Adli. In entrata, a centrocampo, contatti con l’entourage di Adrien Rabiot: il Marsiglia chiede 15 milioni per il francese che percepisce un ingaggio da 5 milioni (in alternativa, proposto Lorenzo Pellegrini della Roma). Stessa cifre per Manuel Akanji seguito da vicino anche dal Tottenham (che farà al Champions). Prima alternativa, per la nuova difesa di Massimiliano Allegri, Juan Foryth che ha da poco rinnovato con il Villarreal. Tra i contatti, anche Joe Gomez del Liverpool.