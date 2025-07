Mercato. Occhi puntati sugli...spezzini. Nel mirino Candela e Mulattieri

Un occhio di riguardo, in sede di mercato, il ds Stefano Melissano, lo sta riservando agli spezzini. Gli apporti fondamentali di qualità e quantità offerti alla causa aquilotta dagli spezzini doc Francesco Cassata e Luca Vignali (in rosa c’è anche il promettente Mattia Benvenuto), a suggellare senso di appartenenza e orgoglio, testimoniano quanto questa filosofia sia fondamentale e da sposare in pieno. Oltre ai ‘sogni’ Giulio Maggiore e Samuele Mulattieri, per i quali il valido ds aquilotto non ha nascosto pubblici apprezzamenti pur al netto delle difficoltà oggettive per ingaggiarli, è Antonio Candela la priorità per il dopo Elia. Il ds pugliese, dimostrando intuito e perspicacia, dopo aver capito che le strade di Elia e dello Spezia si sarebbero separate, è subito corso ai ripari contattando, a più riprese, l’esterno destro spezzino, un talento puro che ha messo in mostra qualità tecniche e agonistiche in modo evidente con il Venezia e il Valladolid. Prova ne è che sul 25enne spezzino, che ha anche nella duttilità tattica un punto di forza (all’occorrenza può giocare anche sulla fascia sinistra o a centrocampo), ci sono gli interessi concreti di Valladolid e Empoli. Il ds aquilotto non molla, però, la presa, pur a fronte di difficoltà notevoli in termini di concorrenza e di parametri da rispettare a livello di ingaggio. A fare la differenza potrebbero essere i buoni rapporti con il ds dei lagunari Antonelli e l’affetto di Candela per il club che lo ha cresciuto.

Fabio Bernardini