Mercato. Okoro, Juve in attesa. La Rosa ha rescisso

Okoro resta sempre vicino alla Juventus Next Gen che nel frattempo ha risolto consensualmente il contratto con La Rosa. Intanto Pontedera ed Entella si muovono. I toscani ieri hanno ufficializzato il terzino Francesco Migliardi dal Novara mentre l’Entella ha concluso per l’attaccante Maguette Fall e il centrocampista Nermin Karic. Ai due rinforzi provenienti dal Trapani è intenzionato a rispondere il Pescara. Gli abruzzesi stanno infatti discutendo con l’ Avellino uno scambio di punte che porterebbe Gori in biancoceleste e Merola in Campania. Massimo Zilli rappresenterebbe invece per la Spal quel gradito ritorno utile a svoltare la stagione. Si lavora infatti per riportare a Ferrara l’attuale bomber del Cosenza,apparso tra i migliori del girone di ritorno della scorsa stagione.

l. m.