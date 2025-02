Mercato. Preso Zalewski con diritto di riscatto

L’operazione invernale di fine mercato dell’Inter è Nicola Zalewski. Arriva dalla Roma in prestito oneroso, 600mila euro, con diritto di riscatto a 6,5 milioni di euro la prossima estate. Andrà a coprire la casella lasciata libera da Tajon Buchanan, accasatosi con la stessa formula al Villarreal, in Spagna. Zalewski, 23 anni compiuti il 23 gennaio, nazionale polacco ma nativo di Tivoli, ha cinque mesi per convincere la società di via della Liberazione ad esercitare l’opzione. Il profilo rientra nei parametri richiesti da Oaktree: giovane, con margini di miglioramento, non troppo costoso anche in termini di ingaggio. Ha infatti appena prolungato con la Roma un contratto da 300mila euro annui. In più, proprio come Buchanan, può giocare a destra o a sinistra, cosa che non avrebbe potuto fare il mancino Biraghi (valutato tra le alternative nel caso in cui fosse saltato l’affare coi giallorossi). Zalewski è iscrivibile nelle liste come giocatore di vivaio italiano, il che risulta importante in chiave europea. A Roma non aveva più feeling con l’ambiente, dopo alcuni passaggi a vuoto e la scelta di rifiutare sia il rinnovo di contratto proposto ad inizio stagione, sia le possibili destinazioni come l’Olympique Marsiglia, forte di un accordo con i capitolini arrivato qualche giorno fa, cui non ha fatto seguito quello col giocatore.

Non dovrebbe invece essere sostituito Palacios, ceduto in prestito secco al Monza e già ieri in campo con la maglia biancorossa. Salvo sorprese resteranno ad Appiano Gentile sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa, entrambi chiusi in attacco dai più quotati compagni di squadra e in scadenza contrattuale al prossimo giugno. Sia l’austriaco che l’argentino percepiscono uno stipendio alto (3,5 milioni netti a stagione) e non spingono per accasarsi altrove.

m. t.