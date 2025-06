Calciomercato, trattative e ultimi rumors: Milan in pressing per Guerra e Xakha

Roma, 20 giugno 2025 – Negli uffici di Casa Milan sono ore di lavoro molto intenso per Igli Tare e per la dirigenza rossonera per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Non è ormai più un segreto il fatto che, soprattutto dopo la partenza di Tijjani Reijnders, il reparto che il Milan vuole prioritariamente puntellare sia il centrocampo. Uno dei profili in cima alla lista dei desideri è quello di Javi Guerra, classe 2003 in forza al Valencia, che ha rigettato la prima offerta di 20 milioni bonus compresi da parte dei rossoneri. La sensazione è però che già nelle prossime ore possa arrivare una nuova importante offensiva milanista visto anche il gradimento del giocatore nei confronti del progetto Milan. Il club di via Aldo Rossi, sempre per la mediana, lavora però anche a un profilo di maggiore esperienza come Granit Xakha del Bayer Leverkusen. Il pressing rossonero sul giocatore – che, come Guerra, ha fatto trapelare di gradire la destinazione Milanello – è sempre più forte e sul piatto del Leverkusen sono stati messi circa 10 milioni. Anche in questo caso, la cifra non è stata ritenuta ancora sufficiente ma presto la quadratura del cerchio possa essere trovata. Per l’attacco, invece, il nome caldo resta quello di Dusan Vlahovic, che la Juventus valuta però non meno di 25-30 milioni per evitare la minusvalenza a bilancio. Altro scoglio di non poco conto è l’ingaggio da quasi 12 milioni annui che percepisce il serbo. Denari che potrebbero fare comodo e non poco ai bianconeri per pagare la clausola rescissoria per liberare Francisco Conceicao: dal Portogallo quest’oggi è infatti rimbalzata la notizia che la Juve vorrebbe puntare ancora sull’esterno portoghese che ha impressionato e non poco in questi mesi in bianconero. Per arrivare a dama servono però i 30 milioni della clausola, alcuni dei quali potrebbero arrivare sì dalla cessione di Vlahovic ma anche da quella di Nico Gonzalez, finito nel mirino della Lazio.

Molto attivo anche il Napoli di De Laurentiis e Conte, che ha messo nel mirino le stelle del Bologna (che è vicino a riportare in Italia Ciro Immobile) Dan Ndoye e Sam Beukema. C’è apertura da parte del club rossoblù su una possibile cessione del belga (che non ha però ancora trovato l’accordo sull’ingaggio con i partenopei) ma a una cifra non inferiore ai 40-45 milioni, mentre il muro per arrivare al centrale difensivo olandese appare invalicabile, anche perché potrebbe lasciare l’Emilia l’altro centrale, Jhon Lucumì, su cui è piombata la Roma. Pure in questo caso, però, il prezzo è piuttosto chiaro e alto: i 28 milioni della clausola rescissoria presente sul contratto del colombiano, una cifra che per ora i capitolini non sembrano voler spendere. Infine, sono ore calde anche in casa della Fiorentina che, dopo essersi assicurata Edin Dzeko per l’attacco, punta a regalare a mister Stefano Pioli – che dovrebbe essere annunciato a luglio, una volta risolto il contratto con l’Al Nassr – anche il giovane talento italiano Jacopo Fazzini: stando a quanto riferito da Sky Sport – i viola sono infatti ad un passo dall’arco con l’Empoli per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro.