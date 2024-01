Mercato, voci sulla possibile partenza di Valdifiori. Nicastro firma per tre stagioni

Nicastro ha firmato un triennale per la Vis e domani l’attaccante sarà disponibile per Olbia. Proviene dal Pontedera dove ha segnato 4 reti. Da ieri è a Pesaro. La Vis ha definito anche la cessione con la formula del prestito fino a giugno di Marcandella alla Fermana. Intanto il portale YouTvrs riporta la notizia che Valdifiori potrebbe essere ceduto. Il Gubbio continua a fare spesa e ingaggia il centrocampista ventiduenne Brambilla, cresciuto nelle giovanili del Milan che, dopo due campionati con la maglia del Cesena (39 gare e 2 reti) era andato alla Cremonese.

Settore giovanile. Oggi (ore 11): Ancona-Vis under 16 a Collemarino; ore 15 Rimini-Vis under 14Pro a “Torre Pedrera”. Per gli under 9-10-11-12 Sassuolo-Vis (amichevoli al centro sportivo Villalunga di Brugnola-Parma). Domani: Avellino-Vis al Partenio (14,30, Primavera), Vis-Gubbio Under 17 al "Benelli" alle 15 e Vis-Gubbio under 15 alle 12 al Supplementare. Under 15 donne: Arzilla-Vis a Santa Maria dell’Arzilla (10,30). Gli Under 11 sono al torneo di Bologna con Sassuolo, Real Sala, Grifone, Reggiana e Modena.