Mercoledì 6 agosto la prima amichevole contro l’Urbania. La società sarà ospite della Laurentina. Vigor, quaranta giorni di lavoro tra Senigallia e San Lorenzo in Campo

Quaranta giorni di lavoro per prepararsi al meglio in vista del campionato. In questo lungo lasso di tempo la Vigor svolgerà la sua preparazione atletica tra Senigallia e San Lorenzo in Campo. L’inizio dei lavori è in programma mercoledì 23 luglio allo stadio "Bianchelli". Da lunedì 28 luglio a domenica 10 agosto, la squadra si trasferirà in ritiro a San Lorenzo. Mercoledì 6 agosto alle ore 18 è prevista la prima sfida amichevole per i vigorini che affronteranno l’Urbania, impegnata nella preparazione del prossimo campionato di Eccellenza.

La Vigor sarà ospite, in campo, della società sportiva Laurentina e "fuori" avrà la possibilità di alloggiare all’Hotel Giardino. Infine, dall’11 agosto, per le ultime tre settimane di pre-season, i lavori proseguiranno nella spiaggia di velluto. Padrona di casa la Laurentina appunto, società che il prossimo anno ripartirà dalla terza categoria.

Entusiasti per il nuovo progetto sportivo e soddisfatti di poter accogliere la Vigor, i dirigenti giallorossi condividono pubblicamente il proprio appagamento perchè ospitare nel proprio impianto un club di quarta serie rappresenta un’ indubbia opportunità di crescita.

"Aspettando il calcio giocato, la società è orgogliosa di comunicare che ospiterà la preparazione estiva della Vigor Senigallia - fa sapere la Laurentina -. Un onore essere stati scelti da una società storica e prestigiosa come la Vigor per la loro preparazione. La dirigenza rossoblu è rimasta colpita dalla nostra organizzazione e dalle strutture".

Nicolò Scocchera