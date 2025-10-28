Messi e la voglia di giocare un altro Mondiale: “Valuterò se sarò al 100%”

Buenos Aires, 28 ottobre 2025 – La prossima estate andranno in scena i Mondiali. Dopo Qatar 2022, le migliori nazionali del mondo ritorneranno in campo per il più prestigioso trofeo internazionale. Gli occhi sono tutti per l'Argentina campionessa in carica, chiamata a difendere il successo della scorsa edizione. Se l'Albiceleste è riuscita a portare a casa il terzo Mondiale della sua storia lo deve soprattutto a Lionel Messi. L'ex Barcellona, infatti, dopo la sconfitta iniziale contro l'Arabia Saudita si è caricato la squadra sulle spalle e l'ha trascinata alla vittoria della coppa. Con i 7 gol e i 3 assist messi a segno, il giocatore dell'Inter Miami è stato il più determinante dell'intero torneo ed è riuscito a riportare in Argentina una coppa che mancava dal 1986. In Argentina Messi era già un simbolo, ma dopo la vittoria del Mondiale il suo status di leggenda è cresciuto ancora di più. L'anno scorso, inoltre, la Seleccion ha regalato un'ulteriore gioia all'Argentina, portando a casa la seconda Copa America consecutiva. Ora, quindi, per Scaloni e i suoi l'obiettivo è difendere il successo di Qatar 2022 e in Argentina tutti si chiedono se Lionel Messi parteciperà ai prossimi Mondiali o se la sua avventura alla Coppa del mondo è terminata con la vittoria di Lusail. Dopo la vittoria della Copa America, Messi ha giocato ancora qualche partita con la nazionale argentina, senza mai specificare quale sarebbe stata l'ultima. Scaloni ha più volte ribadito come per l'ex Barcellona un posto in nazionale ci sarà sempre, a patto che si senta in forma fisicamente. Nei giorni scorsi è stato Messi stesso ad affrontare questo discorso e ha parlato della possibile presenza ai prossimi Mondiali ai microfoni di NBC News. Queste sono state le sue parole: “Giocare i prossimi Mondiali? Mi piacerebbe, ma prima dovrò valutare se sarò al 100%, poi dopo prenderò una decisione”. L'argentino, quindi, non esclude la presenza ai prossimi Campionati del mondo, ma non la dà nemmeno per scontata: sarà la sua forma fisica a decidere. Nel frattempo, la Pulga ha recentemente esteso il proprio contratto con l'Inter Miami, firmando un rinnovo fino al dicembre del 2028: giocherà fino ai 41 anni. Almeno per qualche altra stagione, quindi, potremo ammirare le prodezze di uno dei giocatori più forti di sempre, ma per sapere se sarà presente o no ai prossimi Mondiali dovremo attendere ancora qualche mese. In Argentina, intanto, incrociano le dita...