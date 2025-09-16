Messi, e se con l'Argentina non fosse finita?

Buenos Aires, 16 settembre 2025 – Negli occhi di tutti sono ancora impresse le immagini di quel 5 settembre: l'Argentina vince 3-0 contro il Venezuela grazie alla doppietta di Messi e al gol di Lautaro Martinez. La partita è valida per le qualificazioni ai Mondiali, ma i tanti tifosi accorsi all'Estadio Monumental sono lì anche per un altro motivo: quella potrebbe essere l'ultima partita di Messi con la maglia dell'Argentina. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo voci, con La Pulga che in un post su Instagram recita: “Una serata molto speciale, che ancora mi lascia senza parole per l'emozione. Grazie di cuore a tutti per l'affetto, qualunque cosa accade e qualunque cosa riserverà il futuro Dio solo lo sa. Forza Argentina!”. Il futuro, quindi, è ancora tutto da scrivere e il commissario tecnico dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha sempre lasciato la porta aperta a Messi, dicendo a più riprese che per lui ci sarà sempre spazio. Chiaramente il sogno è quello di vederlo ancora una volta ai Mondiali, che si giocheranno nel 2026, ma l'appuntamento per i prossimi Campionati del mondo è ancora lontano e nulla è ancora deciso.

La sosta Nazionali è terminata e sono ripresi i campionati nazionali, ma il ct dell'Argentina Scaloni è tornato ancora una volta sulla situazione riguardante Lionel Messi. A Diario Olé, l'allenatore ha raccontato la gara contro il Venezuela, parlando di una giornata spettacolare, con un'atmosfera speciale allo stadio, sia in campo che sugli spalti. In tanti hanno inteso quella partita per un addio, ma Scaloni ha preferito non sbilanciarsi dicendo che Messi potrebbe giocare nuovamente con la maglia dell'Argentina. Se La Pulga parteciperà ai prossimi Mondiali si saprà solo più avanti, con Scaloni che vuole prendersi tutto il tempo del mondo per decidere quali saranno i giocatori convocati, ma nei prossimi mesi si scoprirà se Messi verrà convocato per le prossime amichevoli della sua nazionale. In più, a marzo si giocherà la Finalissima contro la Spagna campionessa d'Europa. Qualora Messi dovesse giocare si potrebbe scontrare con quello che in tanti vedono come il suo erede, ossia Lamine Yamal. Il classe 2007 ha da poco ereditato la maglia numero 10 del Barcellona, con la quale il campione argentino ha scritto la storia del calcio, e chissà che l'ultima partita di Messi in nazionale non possa essere proprio quella contro la Spagna di Yamal.