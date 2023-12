Messi-Ronaldo, il duello infinito dei fuoriclasse: il 1 febbraio l’amichevole a Riad

Riad, 12 febbraio – Un duello infinito. L'Inter Miami, club in cui gioca Lionel Messi, ha confermato che giocherà un'amichevole il prossimo 1 febbraio a Riad (Arabia Saudita) contro l'Al-Nassr, club del portoghese Cristiano Ronaldo. Il 29 gennaio, l'Inter Miami affronterà l'Al-Hilal. Entrambe le amichevoli si svolgeranno nell'ambito della Riyadh Season Cup. L'Al-Hilal è il club del brasiliano Neymar, ex compagno di Messi al Paris Saint-Germain. Il brasiliano però non dovrebbe giocare, dopo l'operazione di novembre a seguito della rottura del legamento crociato di un ginocchio. Lionel Messi (36 anni), otto volte Pallone d'Oro, e Cristiano Ronaldo (38), cinque volte Pallone d'Oro, si sono affrontati 37 volte nella loro carriera, di cui 30 volte nel ‘clasico spagnolo’, quando l'argentino giocava nel Barcellona e il portoghese nel Real Madrid.