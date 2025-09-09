Messi, un mito anche per i suoi compagni di squadra

Roma, 9 settembre 2025 – Che Lionel Messi sia un idolo per chi ama il calcio è risaputo: sono in tantissimi quelli che si sono avvicinati a questo sport ammirando le gesta dell'argentino. Prima con la maglia del Barcellona, poi con quella del Paris-Saint-Germain e infine con quella dell'Inter Miami: ovunque è andato, Messi ha sempre lasciato il segno. Tra gli innumerevoli trofei vinti sono sicuramente da citare gli otto palloni d'oro, i dieci campionati spagnoli e le quattro Champions League, ma anche le due Copa America e il Mondiale con l'Argentina. I successi con la nazionale, in particolare, sono stati quasi una liberazione per La Pulga, che prima della vittoria della Copa America nel 2021 veniva spesso accusato di non essere abbastanza decisivo con la maglia dell'Albiceleste. Tuttavia, Messi è sempre stato considerato come un punto di riferimento da tanti calciatori e persino da tanti compagni di squadra, come raccontato anche dall'attaccante della Lazio Valentin Castellanos a DSPORTS Radio. Il Taty ha parlato in particolare del momento nel quale ha condiviso per la prima volta lo spogliatoio con Messi: “La prima volta che sono stato convocato con l'Argentina ho toccato le scarpe di Messi. Ho visto che le aveva lasciate in bagno e, dopo essermi assicurato che non ci fosse nessuno, sono andato e le ho toccate. Dopo il mio debutto in nazionale tanti miei amici mi hanno chiesto cosa facesse, come si comportasse e cosa mangiasse, ma la realtà è che è umilissimo, a noi giovani ci ha sempre trattato molto bene. Mi piacerebbe che mi facesse un autografo in modo da tatuarmelo: ho già quello di Maradona, mi manca solo quello di Leo. Il suo ritiro? Non pensi mai che quel giorno arriverà”. La Pulga ha giocato l'ultima partita con la sua nazionale lo scorso 5 settembre, contro il Venezuela, ma tutti si augurano che possa partecipare al prossimo Mondiale. Anche Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, in conferenza stampa ha affrontato il discorso, ribadendo come sarà Messi stesso a scegliere con tutta la calma del mondo, e qualunque sarà la sua decisione verrà accettata dalla squadra.