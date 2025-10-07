Messina-Reggina, torna il derby dello Stretto: un’altra storia di nobili decadute

Messina, 7 ottobre 2025 – Durante questo fine settimana, mentre l’attenzione sarà tutta rivolta verso le Nazionali, andrà in scena una Classica calcistica del meridione. Messina e Reggina si sfideranno in una categoria che ha poco a che vedere con la passione dei rispettivi tifosi, la Serie D. I siciliani sono retrocessi l'anno scorso dalla Serie C e non navigano in buone acque, il club è in vendita e rischia di sparire. Gli amaranto, invece, dopo il fallimento nel 2023, non sono ancora venuti fuori dal baratro della quarta serie.

Nella stessa categoria gioca anche l’Acireale, squadra che passò alla cronaca per le due stagione in Serie B negli anni '90. Non sono poche le squadre che dopo aver giocato a San Siro e nelle categorie più importanti del pallone nel Bel Paese, adesso svolgono il ruolo di nobili decadute nelle serie di provincia. Restando al Sud, un esempio lampante arriva da Taranto. Dopo il fallimento dello scorso anno e le stagioni anonime in Serie C, il club sta provando a ripartire dalla Eccellenza Pugliese. La squadra di Iacovone punta almeno al ritorno in terza serie, un palcoscenico che sta anche stretto alla compagine della città di quasi 200mila abitanti.

Restando in Puglia, un occhio cade anche sul Barletta. I biancorossi hanno militato quattro volte in Serie B, adesso la squadra milita in Serie D dopo l’ultima rifondazione avvenuta nel 2015. Il tasto dolente del fallimento è ormai una brutta consuetudine nel calcio italiano. Parlare con i tifosi del Savoia, una delle prime compagini fondate in Campania (nel lontano 1908). La squadra di Torre Annunziata ha partecipato al campionato 1999-2000 di Serie B.

Risalendo la penisola, si arriva in Toscana. Nella quarta serie è presente il Siena. I bianconeri sono stati nel primo decennio del nuovo millennio la squadra rivelazione del calcio italiano militando in Serie A per ben otto stagioni. Dopo sono arrivati tre rifondazioni, adesso il club toscano gioca in Serie D ed è al momento primo: i tifosi sognano un ritorno in Serie C e nel calcio che conta dopo aver toccato il cielo con un dito. Con gli stessi punti e nello stesso girone è presente il Grosseto. I biancorossi, proprio come i cugini bianconeri, sono stati protagonisti del calcio italiano durante lo scorso decennio. I Grifoni hanno militato sei anni in Serie B e nel 2009 hanno sfiorato un miracolo nella semifinale playoff del campionato cadetto: ad interrompere il sogno fu il Livorno.

Sempre in Serie D ed in Toscana, ma in un altro girone, è presente la Pistoiese. I ragazzi con la casacca arancione giocarono in Serie A nella stagione 1980-1981, ma l’esordio in massima serie non fu positivo con un’immediata retrocessione, ma successivamente riuscì comunque a restare in Serie B per diversi anni nel corso del vecchio millennio. Spostando l'occhio in Emilia-Romagna, la nobile decaduta per eccellenza è la SPAL. I biancoazzurri hanno affrontato lo scorso anno il fallimento dopo i recenti anni in Serie A. Adesso la squadra gioca in Eccellenza con il nome di Ars et Labor: il primo obiettivo è tornare al nome storico. Punta al ritorno in categorie più elevate anche il Treviso. I biancocelesti parteciparono nel 2005-2006 al campionato di Serie A, quella fu l’unica partecipazione della storia del club al campionato di massima serie: adesso il club milita in quarta serie. Non si può escludere dalla lista delle nobili decadute il Chievo Verona. Il club è guidato dall’ex bomber di provincia, probabilmente l’ultimo, del calcio italiano, Sergio Pellissier. Dopo le diverse annate in Serie A durante l’ultimo ventennio (con una partecipazione ai preliminari di Champions League), il club dovette ricominciare nel 2021 dalla Terza Categoria con il nome di Clivense. Nel 2022-2023 acquistò il titolo del San Martino Speme e venne iscritto al campionato di Eccellenza, lo stesso anno riuscì anche ad approdare in Serie D. Adesso la squadra lotta per la Serie C, ma l’obiettivo è ritornare in Serie A e di ritornare a giocare il derby contro i cugini dell’Hellas Verona al Bentegodi.