Finale Coppa Italia, dove vederla. Le ultime sulle formazioni di Milan-Bologna

Roma, 14 maggio 2025 - E' tutto pronto per la finalissima di Coppa Italia: Milan e Bologna si ritrovano pochi giorni dopo il confronto in campionato che ha visto uscire vittorioso il Diavolo. Per i rossoneri si tratta della 13° volta da protagonista nell'atto conclusivo della manifestazione: l’ultima risaliva al 9 maggio 2018 (sconfitta 0-4 contro la Juventus). I lombardi hanno alzato il trofeo solo in una delle ultime sei finali del torneo: nel 2002/03 (6-3 lo score totale nel doppio confronto contro la Roma). Questa potrebbe essere inoltre la sesta Coppa Italia vinta dal Milan nella sua storia. Dall'altra parte il Bologna è atteso dalla seconda finale della sua storia dopo quella del 23 maggio 1974 contro il Palermo, in occasione della quale i rossoblù sollevarono il trofeo dopo i calci di rigore (1-1 il punteggio al termine dei tempi supplementari). Gli emiliani potrebbero conquistare la coppa per la terza volta nella loro storia (il primo era arrivato dopo le partite nel gruppo finale dell’edizione 1969/70).

Il cammino delle due squadre

Sia Milan che Bologna sono entrate nel tabellone negli ottavi: i rossoneri hanno battuto 6-1 il Sassuolo, mentre i rossoblù hanno eliminato il Monza con un secco 4-0. Vittoria di misura a Bergamo contro l'Atalanta grazie a una rete di Castro, poi, per la squadra di Vincenzo Italiano nei quarti, mentre quella di Sergio Conceicao ha avuto la meglio sulla Roma grazie al 3-1 griffato dalla doppietta di Abraham e da Joao Felix. In semifinale il Milan ha superato l'ostacolo Inter nel doppio derby: 1-1 all`andata e 0-3 al ritorno con Jovic grande protagonista con una doppietta. Il Bologna, invece, ha conquistato la finale battendo l'Empoli sia all`andata, 0-3 con gol di Orsolini e doppietta di Dallinga, che al ritorno, 2-1 grazie a Fabbian e ancora a Dallinga.

I precedenti

Milan e Bologna si sfideranno in una finale a gara secca per la prima volta nella storia tra tutte le competizioni (dal 1929/30). Le due formazioni si erano invece affrontate otto volte nel gruppo finale della Coppa Italia tra il 1968 e il 1977: quattro successi dei lombardi contro i due degli emiliani, completano due pareggi. Si tratterà del 55° duello Milan e Bologna nella manifestazione, con i rossoneri che conducono per sei vittorie a quattro, quattro i pareggi a completare. L’ultimo confronto nel torneo tra le due formazioni risale al 13 dicembre 1995 nei quarti di finale: gli emiliani superarono il turno dopo i calci di rigore (doppio 1-1 tra andata e ritorno).

Le curiosità

Milan e Bologna si affronteranno in Coppa Italia per la prima volta dal ritorno dei quarti di finale del 13 dicembre 1995 (29 anni e 153 giorni prima di questo match): in quel caso la sfida terminò 1-1 (come all’andata) con l’autorete di Franco Baresi ed il gol del pareggio su rigore realizzato da Dejan Savicevic – furono gli emiliani a passare il turno grazie al successo per 8-7 ai calci di rigore. Le due squadre si affronteranno in più di due match stagionali tra tutte le competizioni per la prima volta dal 1976/77: in quell’occasione furono quattro i confronti tra le due formazioni (due in Serie A e due in Coppa Italia) e al termine della stagione i rossoneri, allora guidati da Nereo Rocco, conquistarono la quarta coppa nazionale della propria storia. Il Bologna, che ha vinto tutte le quattro gare disputate in questa Coppa Italia Frecciarossa, con un punteggio complessivo di 10-1, tornerà a giocare una finale tra tutte le competizioni per la prima volta da quella in gara doppia del 2001/02 nella Coppa Intertoto contro il Fulham, con Francesco Guidolin in panchina – successo degli inglesi in quel caso, che vinsero il ritorno per 3-1 dopo il 2-2 dell’andata. L’ultimo trionfo dei rossoblù in una finale, invece, risale al 1997/98, anche in quel caso in Coppa Intertoto: 1-0 all’andata e 2-0 al ritorno, con Carlo Mazzone allenatore. In generale, questa finale mette di fronte due dei tre migliori attacchi di questa edizione di Coppa Italia Frecciarossa: 13 gol per il Milan e 10 per il Bologna (al pari dell’Empoli ma con due match giocati in meno rispetto ai toscani). Inoltre, Bologna (59) e Milan (48) sono le due squadre che hanno tentato il maggior numero di conclusioni a partire dagli ottavi di finale di questa edizione di Coppa Italia. Nonostante abbiano effettuato oltre 10 tiri in meno dei rossoblù, i rossoneri hanno siglato tre reti in più (13 contro 10), facendo registrare la miglior percentuale realizzativa nella competizione nel periodo (27%, ben 10 punti percentuali in più rispetto agli avversari di giornata).

Le probabili formazioni

Sul fronte Milan, solo un dubbio per Conceicao: chi al centro dell'attacco? Il favorito è Jovic. Dall'altra parte, è ballottaggio sulla fascia destra, con Holm che dovrebbe essere preferito a Calabria e a De Silvestri. Tornano dal 1' sia Ferguson che Ndoye, mentre in avanti Dallinga è in vantaggio su Castro per una maglia da titolare.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceicao.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

Orario e dove vedere la sfida

La finale di Coppa Italia è in programma oggi, mercoledì 14 maggio, con calcio d'avvio fissato alle 21. Il match verrà trasmesso in diretta tv, in esclusiva, su Canale 5 e sarà possibile seguirlo anche in streaming tramite l'app e il sito Infinity.

La designazione arbitrale

Toccherà a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia dirigere l'atto conclusivo della Coppa Italia. A coadiuvare l'arbitro capitolino saranno gli assistenti Giorgio Peretti di Verona e Valerio Colarossi della sezione di Roma 2. Ruolo di quarto ufficiale affidato a Manganiello, mentre al Var agiranno Meraviglia e Mazzoleni.

