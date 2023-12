Milan-Frosinone, Pioli: "La squadra ha fatto una grande partita. Puntiamo al vertice"

Milano, 2 dicembre 2023 – Il Milan torna a sorridere dopo il ko di Champions League contro il Borussia Dortmund e coglie il secondo successo consecutivo in Serie A battendo con un netto 3-1 il Frosinone, grande sorpresa della prima parte di campionato. Nonostante la perdurante emergenza infortunati, vincono e convincono gli uomini di mister Stefano Pioli che escono dal prato di San Siro tra gli applausi e con tante note positive: a cominciare dal ritorno in campo dopo oltre 200 giorni di Ismael Bennacer e dalla prima rete in rossonero di Luka Jovic, che ha sbloccato la situazione con una bella girata di sinistro al 43’. Sette minuti più tardi, dopo la pausa di metà gara, è arrivato anche il raddoppio di Pulisic, direttamente su lancio lungo di Maignan, già decisivo prima dell’1-0 con una straordinaria parata su Cuni. Jovic, poi, ha messo la ciliegina sulla torta fornendo a Tomori l’assist di testa per il tap-in 3-0, che ha anticipato di 8’ il gol della bandiera di Brescianini, cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero. Soddisfatto, a fine gara ai microfoni di DAZN, il tecnico rossonero Stefano Pioli: “Volevamo dare continuità al successo contro la Fiorentina, perché erano più di due mesi che non vincevamo due gare di fila in campionato. Credo che la squadra abbia fatto una grande partita, contro una Frosinone che è in fiducia e gioca un ottimo calcio. Abbiamo rischiato pochissimo, giocato di squadra e cercato di creare. Dobbiamo continuare assolutamente su questa strada perché io credo che dobbiamo puntare a lottare ai vertici. Per farlo servirà dare ancor più continuità ai risultati. Non era una partita semplice, la terza in una settimana dopo alcune complicate dal punto di vista fisico e mentale. L’avevamo preparata bene e reputo molto positive la reazione e la prestazione della squadra”. Parole d’elogio e al tempo stesso spronanti per Luka Jovic: “Cerco di spronarlo tutti i giorni perché secondo me ha mezzi fisici, tattici e tecnici importanti. Deve fare di più e pretendere di più da sé stesso. Ha tutte le qualità per essere un giocatore forte che può far bene nel Milan. Ha avuto problemi fisici e nella preparazione. Ora sta meglio e mi auguro che la prestazione, il gol e l’assist gli diano ancora più convinzione e motivazione, poiché sono sicuro che sia un giocatore che può darci soluzioni offensive importanti. È un centravanti completo, che ha caratteristiche anche un po’ diverse da quelle di Giroud”. Chiari anche gli obiettivi stagionali: “Quelli che non dicono di puntare al vertice lo fanno perché forse non vincono il campionato da più anni. L’obiettivo minimo è entrare nelle prime quattro. Siamo il Milan e dobbiamo puntare al vertice. Alla fine, però, vince uno solo e sappiamo che anche quest’anno dovremo fare qualcosa di straordinario per provare a vincere il campionato perché Inter e Juventus sono squadre fortissime. Dobbiamo puntare in alto perché, dopo tutto il lavoro quotidiano fatto in questi anni, non possiamo accontentarci del terzo o quarto posto. Sogniamo qualcosa di grande ed è chiaro che per raggiungerlo bisognerà lavorare tanto”.