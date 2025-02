Milan Il colpo è Joao Felix

Il domino dell’ultimo giorno del mercato invernale gira in gran parte attorno al Milan. I rossoneri ufficializzano Gimenez, investimento da 32 milioni di euro più bonus e 2,5 di ingaggio l’anno fino al 30 giugno 2029 (verrà presentato oggi e potrebbe già giocare domani in Coppa Italia contro la Roma). Gli affiancano in prestito Riccardo Sottil dalla Fiorentina, Joao Felix dal Chelsea e prendono a titolo definitivo Bondo (10 milioni più 2 di bonus) a centrocampo per sostituire Bennacer, ceduto al Marsiglia a 1 milione di prestito più 12 diritto e 3 di bonus.

Lascia i rossoneri Okafor, che il Napoli sceglie per coprire il “buco“ lasciato da Kvaratskhelia. Saltati Garnacho, Adeyemi e anche Saint-Maximin, Conte avrà l’elvetico come alternativa a Neres, per 1,5 milioni di prestito e 23 di diritto di riscatto.

Si è rafforzata nell’ultimo giorno la Juventus con Lloyd Kelly, difensore di 26 anni del Newcastle che arriva per circa 20 milioni, di cui 4 subito per il prestito oneroso e 16 nel prossimo esercizio. Si aggiunge a Renato Veiga, Alberto Costa e Kolo Muani, presi già nei giorni precedenti.

Il mercato dell’Inter si era invece praticamente chiuso sabato sera con l’arrivo di Zalewski, in prestito con diritto di riscatto dalla Roma e l’esterno ha già fatto in tempo ad essere protagonista nel derby. In chiave estiva è stato blindato Petar Sucic, centrocampista della Dinamo Zagabria, 14 milioni più 2 di bonus per il ventunenne croato (nato in Bosnia. In uscita a titolo definitivo Radu, che va al Venezia per sostituire l’infortunato Stankovic. I veneti prendono in attacco Fila dallo Slavia Praga e Maric in prestito dal Monza.

Mercato invernale di grandi investimenti per il Como, che una volta ceduto Belotti al Benfica (e ieri anche Verdi al Sassuolo e Audero al Palermo) ha preso un’altra punta: Anastasios Douvikas, nazionale greco di 25 anni del Celta Vigo, a cui andranno 13 milioni di euro. È l’ultimo di una lunga fila di innesti invernali: Diao, Alex Valle, Ikoné, Butez, Caqueret, Vojvoda, fino allo svincolato Dele Alli.

L’Atalanta ha invece investito per puntellare la difesa, che ha perso nuovamente Scalvini e non avrà a lungo anche Koussounou. Ieri è arrivato Posch dal Bologna e proprio oggi le due squadre si affronteranno in Coppa Italia nei quarti in gara unica in programma a Bergamo.

Attivissima la Fiorentina, che in questi giorni ha tesserato Pablo Marì, Folorunsho, Zaniolo, Ndour e sul “gong“ Fagioli: prestito a 2,5 milioni e obbligo a 13 in caso di qualificazione alle coppe, più 3 di bonus. Nessuno di loro potrà giocare il recupero di giovedì contro l’Inter, al quale parteciperanno solo i tesserati entro il 1° dicembre (per lo stesso motivo non ci sarà Zalewski). Biraghi va invece al Torino.

Oltre a Pablo Marì, i Viola hanno provato a prendere dal Monza Dany Mota, ma Galliani ha negato il trasferimento. Dalla Brianza, come detto, è invece partito Bondo in direzione Milano, mentre Cragno ripartirà dai pali della Sampdoria. I biancorossi puntano in mediana su Zeroli in prestito dal Milan. Già nell’ultimo turno di campionato Bocchetti ha schierato due nuovi innesti come Palacios (prestito dall’Inter) e Castrovilli (dalla Lazio sempre a titolo temporaneo).

Gli ultimi “botti“ per i biancocelesti, ieri, sono stati a centrocampo Belahyane (preso dal Verona) e in difesa Oliver Provstgaard Nielsen. Alla Roma il difensore Viktor Nelsson, il terzino olandese Salah-Eddine e il centrocampista Gourna-Douath, tutti arrivati nelle ore finali del mercato.