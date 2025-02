Milan-Roma di Coppa Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Milano, 5 febbraio 2025 – Dopo il bellissimo e storico successo ottenuto contro l’Atalanta dal Bologna – tornato in semifinale dopo 26 anni – i quarti di finale di Coppa Italia propongono un'altra sfida di grande prestigio: questa sera alle ore 21 (diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity), allo stadio di San Siro, Milan e Roma si affronteranno infatti per la conquista di un posto tra le migliori quattro della competizione. I rossoneri ci arrivano dopo la vittoria in Supercoppa e la vera e propria rivoluzione nel mercato di gennaio, attuata con l’obiettivo di dare un deciso cambio di passo a questa stagione contraddistinta da molti alti e bassi e nella quale la squadra non sembra ancora essere riuscita a trovare la giusta identità. “Questa è la squadra che deve riuscire a cambiare la situazione” ha detto il plenipotenziario rossonero Zlatan Ibrahimovic ieri in sede di presentazione di Santiago Gimenez. Continuare il proprio il cammino in Coppa Italia potrebbe essere il primo passo per approcciare al meglio una seconda parte di stagione che vede i rossoneri impegnati nella rincorsa al quarto posto e in Champions League. Sembra invece aver trovato un po’ di stabilità, dopo l’arrivo in panchina di Ranieri, la Roma, che, come i rossoneri, ha l’obiettivo – per prima cosa – di fare più strada possibile in questa competizione, che garantisce anch’essa un accesso all’Europa: “Abbiamo l’obiettivo di fare bene contro il Milan – ha spiegato Ranieri –, una squadra che in casa non perde da dodici gare e che è piena di talento e campioni. Noi, però, giocheremo con l’obiettivo di fare bene e passare il turno, non certo per farci una gita fuori Roma. Siamo pronti e ho la massima fiducia in tutta la mia rosa”.

Le scelte di Conceiçao e Ranieri

Partiranno almeno inizialmente dalla panchina Gimenez, Sottil e Joao Felix (Bondo non convocato), gli ultimi arrivati in casa del Milan che dovrebbe scendere in campo ancora con un 4-2-3-1 pronto a trasformarsi camaleonticamente in 4-3-3: al centro del pacchetto difensivo a protezione di Maignan ci saranno ancora Pavlovic e Tomori – protagonisti di un eccellente derby – mentre sulle corsie laterali Walker e Theo Hernandez. A comporre la diga davanti alla difesa, dopo un turno di squalifica in campionato, tornerà Fofana che sarà affiancato da Musah e Reijnders, il quale il compito di fare da raccordo tra la mediana e la trequarti dove ci saranno anche Pulisic e Leao a supporto di Abraham. Sul fronte giallorosso, subito schierato il nuovo arrivato Rensch, che sarà uno dei tre centrali davanti a Svilar nel 3-4-2-1 di Ranieri. Al suo fianco Hummels e Ndicka. L’ex rossonero Saelemaekers agirà invece assieme ad Angelino sugli esterni di un centrocampo completato da Koné e Paredes. Dybala e Pellegrini saranno, infine, i due trequartisti alle spalle della punta Dovbyk.

Orario e dove vedere la partita in TV

La gara Milan-Roma, valida per i quarti di finale della Coppa Italia, sarà trasmessa mercoledì 5 febbraio alle ore 21 in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity (sito e app).

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. All. Sergio Conceiçao.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.