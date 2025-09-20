Milan straccia l’Udinese, Landucci: “Abbiamo fatto una gara seria. Con questo spirito si fa strada”

Udine, 20 settembre 2025 – Il tre è un numero ricorrente in questa serata da incorniciare per il Milan che sbanca il Bluenergy Stadium battendo 3-0 l’Udinese e centrando contemporaneamente la terza vittoria di fila e la terza gara consecutiva senza reti subite. Salgono così a quota nove – a pari punti con il Napoli (prossimo avversario) e a una lunghezza dalla Juventus – i rossoneri, che questa sera si sono resi protagonisti dell’ennesima gara fatta di solidità e qualità: dopo aver preso il controllo del match nel primo tempo e aver fallito un paio di ghiotte occasioni con Pulisic e Gimenez, gli uomini di Landucci (in panchina al posto dello squalificato Allegri) hanno aspettato il momento giusto per colpire, che si è presentato al 39’ quando l’americano ha ribadito in rete una respinta di Sava.

Tra il 46’ e il 53’, il Milan ha completato l’opera con il 2-0 di Fofana e il tris griffato ancora da Pulisic per poi innestare il pilota automatico e condurre in porto la gara senza alcun affanno e con grande autorità.

Hanno insomma di che essere soddisfatti mister Massimiliano Allegri e il suo vice Marco Landucci, che ha parlato a fine gara ai microfoni di DAZN: “Secondo me, stasera abbiamo fatto una partita molto seria. Abbiamo avuto grande rispetto per l’Udinese che temevamo. Abbiamo approcciato bene la gara e giocato due ottimi tempi come attenzione, voglia e spirito di gruppo. Bisogna veramente fare i complimenti a tutta la squadra perché con questo spirito, che è quello che vogliamo avere, riesce a fare delle grandissime partite, come quella di questa sera. Anche tecnicamente abbiamo giocato una gara importante. Stasera festeggiamo fino a una certa ora poi iniziamo a pensare alla gara contro il Lecce di Coppa Italia in programma martedì”. ù

Protagonisti assoluti, ancora una volta, Luka Modric e Christian Pulisic: “Modric resisterà a questi livelli per tutta la stagione? Non so fin dove arriverà. Il calciatore lo conosciamo tutti, ma io vorrei sottolineare la persona che è. Ha un’umiltà unica. È un campione che si è messo al servizio di tutti noi come un ragazzino. È veramente un esempio in tutti i sensi. Io gli ho detto che mi emoziona e mi fa ricordare di quando ero più giovane e giocavo. Mi emoziona la persona che è. Una persona incredibile. Pulisic, quando tira in porta in settimana, è micidiale. Anzi, mi sono sorpreso che abbia sbagliato quella conclusione a inizio gara ma forse era un po’ troppo defilato. Per lui parlano i numeri. È un giocatore importante che è stato supportato da tutta la squadra”.

Tra le note liete anche il lavoro dei centrocampisti con i loro inserimenti: “Nel calcio, oggi se non ti muovi ti vengono a prendere. Correre in avanti ti apre degli spazi. Chiediamo di farlo alle nostre mezz’ali perché ti apre delle soluzioni. Noi abbiamo dei corridori notevoli e anche stasera Rabiot ha fatto una partita mostruosa. Anzi, mi arrabbiavo con lui perché andava sempre avanti. Mi diceva che voleva fare gol ma aveva ragione visto che ne abbiamo poi fatti tre”.