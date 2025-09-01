A LONDRA. Ijeh non basta. Rossonere sconfitte 4-1 dal Chelsea
Una lezione dal punto di vista sportivo, ma anche una gran bella esperienza quella vissuta dal Milan Femminile ospite a Londra del Chelsea Women in un’amichevole di prestigio. Le ragazze di Coach Bakker hanno messo grinta e voglia, ma niente hanno potuto contro la corazzata Blues.
Il risultato finale parla chiaro, 4-1 per le padrone di casa. Per le rossonere a segno, ancora una volta, Evelyn Ijeh (già a quota 5 ret in questo ottimo precampionato). Per il Chelsea hanno timbrato Aggie Beever-Jones (tripletta) e Johanna Rytting Kaneryd, che ha chiuso definitivamente i conti all’85’.
Non era sicuramente una gara facile viste le avversarie di assoluto valore, per questo coach Bakker non ha nascosto la sua soddisfazione a fine match: "Questa sfida ci ha aiutato in molte cose, è molto valoriale per noi giocare questo tipo di partite. Nella prima parte abbiamo fatto bene e così è stato anche in alcune parti del secondo tempo. La differenza maggiore è che ci è mancata un po’ d’intensità, al contrario del Chelsea che ha giocato 90’ allo stesso ritmo. Dobbiamo avere più costanza".
E ancora: "Ci portiamo dietro moltissima esperienza come singoli, come squadra e come Club. L’atmosfera è stata fantastica, e sicuramente questo bagaglio sarà utile per crescere in campionato". Intanto è ufficiale la rescissione con Nadia Nadim.
