A San Siro la notte dei piedi buoni. Leao si prende la sfida con la “Joya“

La notte dei colpi di classe, sfornati e sventati. Lampi di genio, giocate dispari, ma anche flop che non ti aspetti, tra chilometri macinati e ribaltamenti di fronte. La notte dei piedi buoni che decidono, nel bene e nel male. Tra presente e passato, per Massimiliano Allegri. Da un lato i suoi gioielli: Rafa Leao e Luka Modric. Dall’altro, i suoi pupilli ai tempi bianconeri: Paulo Dybala e Matias Soulè. Brividi sulle prime combinazioni argentine: l’entrare e uscire dalle linee del numero 10, gli spunti del 18. "Essere allenato da lui è stato fondamentale e in due momenti diversi. Quando sono arrivato ero molto giovane, c’erano Buffon, Chiellini e ancora Tevez, Higuain, Cristiano Ronaldo... Sono maturato imparando da Allegri e da loro. La seconda volta abbiamo lavorato in modo diverso, ma sempre con quel valore aggiunto: voler sempre vincere". Dybala dixit.

E “La Joya“, dal dischetto, lo ha graziato. Soulé, invece, è stato tolto (troppo) presto da Gasperini". Sospiro per Max che ha insegnato al classe 2003 "la compattezza, non voleva che entrassero palloni in area: se provavi a uscire palla al piede e la palla passava al di là della linea, era capace d’impazzire. Piena libertà in fase offensiva, però". Non per i capelli: fatti tagliare quando tinti di biondo. Le treccine di Leao, per ora, sembrano invece al sicuro. "Lasciatelo in pace", il concetto allegriano ribadito a più riprese. E il Rafa centravanti atipico ha funzionato ancora: servendo a Pavlovic l’1-0, strappando e creando prima e dopo. Per Modric, sempre e solo applausi: "Campione, umile. Ciò che succederà, lo sa prima", lo ha descritto Allegri. Anche con la Roma. E anche con la Roma, decisiva una giocata di Leao. Il ds Igli Tare l’aveva predetto, nel pregara: "Da fuori le persone hanno un’idea di Rafa, ma da dentro è tutt’altro. Abbiamo parlato tantissimo in settimana: quando sta bene ti fa vincere da solo e sono fiducioso, farà una grande perché ce l’ha anche promesso". Tanto è stato. E nell’osservare (anche) le sue giocate, Allegri avrà pensato ancor di più a Giovanni Galeone, 84 anni, scomparso ieri. Avrebbe gradito, il suo mentore dai tempi degli scarpini ai piedi. "Questo è un giocatore", le prime parole di Galeone sul giovane Max. Anti-conformista e giochista, simile ad Allegri soprattutto per schiettezza. E nei momenti nei quali la mosca salta al naso. Anche Gasperini è stato allievo di Galeone, sempre ai tempi di Pescara: "In campo era una cosa clamorosa. Suscettibile, permalosetto, però guidava i compagni e capiva i punti deboli degli avversari", le parole sull’attuale tecnico della Roma.

Quelle più dolci, chiaramente, per Max (che ieri era comprensibilmente provato): "Fuori concorso, vede ciò che altri non vedono, incide. E poi ha incursioni dialettiche straordinarie". Quando lo vedeva all’opera "soffiavo sulla televisione per provare a spingere la palla in rete… Per Massimiliano: scaramantico, geniale, estroso da sempre". Come lui. Che stravedeva per Blaz Sliskovic: "Mai incontrata una mezz’ala così. Liedholm mi disse: ’Ma dove l’hai preso questo qua?’. In un altro calcio, da Pallone d’oro". Stavedeva anche per il “Barone” e per il 4-3-3: "L’unico modulo che ha ragione di esistere". Brindava a champagne, ma anche a prosecco. E spuma, alla bisogna. Filosofo, aveva giochicchiato anche con Pasolini: "Vietato vietare", tra i motti. Si era definito un "miracolato, con tutti i prodotti che ho assunto. Micoren, Cortex, Norden, Sustanol. Come acqua minerale. Tutte cose oggi vietate". Era un altro calcio. E il genio e sregolatezza del “miracolato” mancherà. Soprattutto ai suoi cari e ai suoi allievi. Come Max e Gasp.