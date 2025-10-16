Allarme Milan, si ferma pure Pulisic. Allegri nei guai contro la Fiorentina

"Maledetta sosta", sussurra a bassa voce qualcuno dalle parti di Milanello. Dove prosegue la conta degli infortuni dopo lo stop per le nazionali: in 15 erano partiti, ben 4 sono rientrati ko. L’ultimo ad accomodarsi suo malgrado in infermeria è Christian Pulisic, tornato ieri malconcio dall’amichevole (disputata in New Jersey) che gli Stati Uniti hanno giocato contro l’Australia. Oggi tutti gli accertamenti del caso, di fatto l’attaccante si aggiunge alla lista degli infortunati (Alexis Saelemaekers in primis, poi Pervis Estupinan e Adrien Rabiot) a tre giorni dal match contro la Fiorentina (domenica a San Siro). E il club pare sia molto contrariato.

Anche perché quanto accaduto a Pulisic (problema muscolare al bicipite femorale) poteva essere evitato se solo ci fosse stata maggiore cautela, visto che negli ultimi giorni c’erano stati dei campanelli d’allarme e un altro contrattempo aveva “frenato“ l’attaccante. Una settimana complicata: prima un dolore alla caviglia in allenamento, poi lo scampato pericolo ma col dubbio se schierarlo o meno, quindi l’infortunio vero e proprio nella notte fra martedì e mercoledì, quando il capitano degli Usa si è fermato, dolorante, al 31’. Ad alimentare la preoccupazione le parole del ct Pochettino: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. In Italia e si valuterà la situazione, al momento non possiamo dire nulla".

Vero, Pulisic è uscito sulle sue gambe dal campo, ma è apparso visibilmente contrariato mentre si dirigeva verso la panchina e poi nel tunnel che porta agli spogliatoi, anche perché nella mezz’ora in cui era rimasto sul terreno di gioco ha subìto un paio di interventi molto duri, l’ultimo dei quali (quello di Jason Gaira) lo ha costretto ad abbandonare anzitempo. Ad oggi, dunque, il rischio è che l’americano l’americano (ha sempre timbrato nelle partite di campionato, 4 gol e 2 assist sin qui) possa fermarsi 3-4 settimane. Ed aggiunge altri punti interrogativi per quel che riguarda l’attacco, con Massimiliano Allegri alle prese con un vero e proprio rebus sulle scelte da fare. Perché con Pulisic infortunato, è rientrato dal lungo viaggio oltreoceano anche Santiago Gimenez, il quale potrà allenarsi bene solo nella giornata di domani, antivigilia del match contro la Viola. San Siro. Un problema non da poco visto che proprio Pulisic (nonostante il rigore sbagliato) e il messicano erano stati fra i migliori contro la Juventus.

Per fortuna dell’allenatore c’è Leao che scalpita e che ha potuto allenarsi bene visto che è rientrato in anticipo dagli impegni con il Portogallo. E soprattutto c’è Christopher Nkunku col morale alle stelle dopo essere andato segno con la sua Francia e aver ritrovato in nazionale la giusta determinazione, nonostante la condizione fisica e atletica non sia ancora ai massimi livelli. Quando gioca titolare fa sempre gol: è successo contro il Lecce in Coppa Italia e adesso con i transalpini. Forse domenica Allegri gli darà una nuova chance. Rafa permettendo.