Allegri, 100 di questi giorni. Difesa, modulo, spogliatoio. La rivoluzione del tecnico ha portato il Milan in testa

Venerdì sera, Pisa permettendo, il Milan capolista proverà la prima mini-fuga della stagione. Forse per una notte, o per tutto il weekend, magari fino al prossimo turno infrasettimanale. Ma a prescindere dal risultato dell’anticipo di San Siro, la parola "scudetto" resta ancora un tabù nell’ambiente rossonero. Probabilmente all’interno dello spogliatoio c’è qualcuno che sogna e intravede la “seconda stella“, ma parlarne all’esterno no. Non per ora. Perché una delle regole imposte da Massimiliano Allegri, quando ha rimesso piede nel quartier generale di Milanello resettando un po’ tutto dopo l’ultima complicatissima stagione, impone di restare umili e concentrati. "Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Quando non si possono vincere non si devono perdere", concetto spiegato subito dopo il match con la Juventus ante-sosta e ripetuto anche nei giorni scorsi dal tecnico livornese. Pillole di saggezza ma anche mentalità di uno comunque abituato al successo. Questo è Max, bravo a schivare anche le polemiche dopo l’infuocato finale del match vinto con la Fiorentina e ad andare avanti. Con stile. Il ritorno alla “casa madre“ aveva anche questo obiettivo, perché c’era bisogno di chi sapesse gestire ogni situazione, senza passare dall’esaltazione alla “depressione“. Era ben chiaro atutti che ai rossoneri in crisi d’identità, dopo un campionato mediocre che li aveva visti fuori da tutte le coppe, servisse un allenatore di “garanzia. In tutti i sensi.

I primi cento giorni dell’Allegri-bis dovevano essere i più insidiosii, in linea teorica. Il mercato da fare, il gruppo da rimotivare, gli obiettivi da fissare. E ricominciare a vincere, sin dalla prima partita di Coppa Italia. Nulla era scontato, perché quando si deve ricostruire (quasi) tutto sulle macerie del passato recente, è un lavoraccio. Lui, in presentazione, scherzò sul “difensivismo“, rinfocolando il mito del “corto muso“. Vero, la retroguardia è una roccia difficile da sgretolare ma rileggendo la lunga carriera del livornese, i dati dimostrano che Allegri è molto più del “Mister 1-0“.

Oggi, tracciando un primissimo bilancio, non ci sono più etichette ma solo numeri che sorridono: e dietro il primo posto solitario in classifica del Milan (non accadeva dal 7 ottobre 2023) c’è sicuramente la mano dell’allenatore, capace di trasformare completamente il Diavolo rispetto all’anno scorso, esorcizzando paure e fragilità. Meriti che al tecnico vanno attribuiti dentro e fuori dal campo: dopo il fallimento di chi lo aveva preceduto, Max ha ricreato uno spirito di gruppo che era mancato fino a pochi mesi fa. E’ stato bravissimo a dare fiducia a tutti, mettendo al centro il concetto di “squadra“. Ha voluto un fuoriclasse come Modric, ha preteso di non farsi sfuggire l’occasione Rabiot, ha convinto Leao a restare cambiandogli ruolo e alternando bastone e carota per caricarlo, ha dato nuove chance a Gimenez e rilanciato Loftus Cheek. Ma soprattutto si è messo a lavorare per trasformare il talento, l’esperienza e l’entusiasmo di tutti in un frizzante e gustosissimo cocktail. Che gli sta portando risultati.

Proprio campioni come Modric e Rabiot si sacrificano e danno il buon esempio ai più giovani, che possono crescere più sereni e senza la paura di sbagliare. Nonostante un’emergenza pazzesca il Milan è lì in vetta, che osserva tutti dall’alto verso il basso. Con una squadra ridotta all’osso, domenica scorsa qualsiasi allenatore sarebbe andato in difficoltà. Invece Allegri è stato lucidissimo nelle scelte e nella lettura del match. Ma, la cosa più importante, è riuscito a motivare la squadra, che ha avuto il pallino del gioco fra i piedi e le occasioni migliori per una rimonta vincente. Il campionato sarà lungo, vero. E magari ci saranno altri momenti difficili come accaduto la sera del debutto con la sconfitta casalinga contro la Cremonese. Ma per ora il Milan e Allegri, svincolati dall’Europa, se la godono. Qualche volta di “corto muso“, ci sta. Per lo spettacolo c’è sempre il circo.