Allegri deve risollevare il Diavolo. 2) Il Milan può aspirare al titolo?. Un paio di ritocchi per sognare

"Non è che se arriva Allegri si vince di sicuro...". Sorrisi. E poi scaramanzia e chiacchiere in libertà per allentare la pressione su un gruppo reduce da una stagione complicatissima, fra cambi di allenatore, dissidi fra giocatori e l’obiettivo mancato della qualificazione alla Champions League. Il Diavolo riparte dal tecnico livornese, riaffacciatosi a Milanello per riportare entusiasmo e dna rossonero. Il sogno di tutti è che ripeta quel che Conte è stato capace di fare a Napoli, ovvero rimettere insieme i cocci di uno spogliatoio andato in frantumi e condurre la squadra allo scudetto, Max però ci va cauto, ricordando “urbi et orbi“ l’obiettivo minimo, perché "un club come il Milan non può restare fuori dall’Europa che conta". La sensazione è che nonostante l’arrivo di extremis di Boniface, la squadra che debutta stasera con la Cremonese sia incompleta: il Milan non ha le coppe, vero, ma per cercare di inserirsi nella lotta scudetto ha bisogno di qualcosa in più. Il “vecchio“ Modric può dare a tutti lezioni di calcio, ma con un vero 9 (Vlahovic?) e un altro difensore il sogno tricolore non sarà poi così lontano... Giulio Mola